ÀéÍÕJ¤Î¶â¶áÎ÷¤¬±¦¸ª´ØÀáÃ¦±±¡¦´ØÀá¿°Â»½ý¤ÇÁ´¼£6½µ´Ö¡Äº£µ¨¤Ï3PÀ®¸ùÎ¨46.2¥Ñー¥»¥ó¥È

¡¡ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ï12·î7Æü¡¢¥Õ¥©¥ïー¥É¤Î¶â¶áÎ÷¤¬±¦¸ª´ØÀáÃ¦±±¡¦´ØÀá¿°Â»½ý¤ÇÁ´¼£6½µ´Ö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×Âè12Àá¤ÎÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥ºÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¶â¶á¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤é14Ê¬8ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È2ËÜ¤ò´Þ¤à8ÆÀÅÀ2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1¥¢¥·¥¹¥È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢±¦¸ª¤òÉé½ý¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¡¢¶â¶á¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ16Ê¬55ÉÃ¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤Ç¡¢Æ±6.6ÆÀÅÀ1.4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.2¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï46.2¥Ñー¥»¥ó¥È¡ÊÀ®¸ù¿ô¡§1.6ËÜ¡¿»îÅê¿ô¡§3.4ËÜ¡Ë¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥Áー¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂè11Àá¤Ç¤ÏÏ¢Â³2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¶â¶á