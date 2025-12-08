¡ÚJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ ½à·è¾¡¡Û(Axis)

FCÂçºå 1-0(Á°È¾0-0)¶âÂô

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[F]ÅçÅÄÂó³¤(59Ê¬)

<·Ù¹ð>

[F]ÌîÀ¥Î¶À¤(57Ê¬)

[¶â]¾±»ÊÊþÇµÌé(14Ê¬)¡¢»³ËÜµÁÆ»(89Ê¬)

´Ñ½°:2,127¿Í

¼ç¿³:·¦ÅÄÍÛÊå

¨¦º£µ¨¤ÏÀèÀ©¤·¤¿¤éÉé¤±¤Ê¤¤¡ÄJ3¡¦3°Ì¤ÎFCÂçºå¤¬J2¾º³ÊPO·è¾¡¤Ø! ¥¨¡¼¥¹ÅçÅÄÂó³¤¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤Ç¶âÂô¤Ë´°Éõ¾¡¤Á