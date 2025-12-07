º£µ¨¤ÏÀèÀ©¤·¤¿¤éÉé¤±¤Ê¤¤¡ÄJ3¡¦3°Ì¤ÎFCÂçºå¤¬J2¾º³ÊPO·è¾¡¤Ø! ¥¨¡¼¥¹ÅçÅÄÂó³¤¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤Ç¶âÂô¤Ë´°Éõ¾¡¤Á
[12.7 J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡ FCÂçºå 1-0 ¶âÂô Axis]
¡¡J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢J3Ç¯´Ö½ç°Ì3°Ì¤ÎFCÂçºå¤ÏÆ±6°Ì¤Î¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ï14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Æ±4°Ì¤Î¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤ÈÀï¤¦¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¾å°Ì¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢FCÂçºå¤ÏËÜµòÃÏ¤ÎÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤º¡¢¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤ÎËÜµòÃÏAxis¥Ð¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏFCÂçºå¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¥´¡¼¥ë¤ØÇ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶âÂô¤¬½ù¡¹¤ËÈ¿·â¡£±¦¤ÎMFÂçÃ«½ÙÅÍ¡¢º¸¤ÎMFÀ¾Ã«ÏÂ´õ¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤òÀ¸¤«¤·¡¢Éý¤ò»È¤Ã¤¿¹¶·â¤Ç²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢FCÂçºå¤ÏGK»³ËÜÆ©°á¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤äDF¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°È¾¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¸åÈ¾9Ê¬¤Ë¤Ï¶âÂô¤Î±¦CK¤«¤é¥¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¾Ã«ÏÂ¤¬º¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£DF¾±»ÊÊþÇµÌé¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤â¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡¶âÂô¤¬¹¥µ¡¤ò»ÅÎ±¤áÀÚ¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¸åÈ¾15Ê¬¤ËFCÂçºå¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éMFÌîÀ¥Î¶À¤¤¬±¦Â¤Ç¥Õ¥¡¡¼¤Ø¡£DF½©»³ÂóÌé¤¬Æ¬¤ÇÃæ±û¤ØÁ÷¤ê¡¢¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎFWÅçÅÄÂó³¤¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÀèÀ©¤·¤¿20»î¹ç¤¬18¾¡2Ê¬¤ÈÌµÇÔ¤ÎFCÂçºå¡£°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È1-0¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢J2¾º³Ê¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
