¡¡ºå¿À¤Îµ×ÊÝÅÄÃÒÇ·Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê44¡Ë¤¬7Æü¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯Ìîµå¤Î¡Öµ×ÊÝÅÄÃÒÇ·¥«¥Ã¥×¡×¤ÎÉ½¾´¼°¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¡¢ÌîµåÂÎ¸³²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤È¤â¤ËÆ±»Ô¤È¶¦ºÅ¤¹¤ë¥ª¥Õ¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤Ç¡¢ÌîµåÂÎ¸³²ñ¤Ï5ºÐ¤«¤é¾®³Ø3Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¶¥µ»Ì¤·Ð¸³¼Ô¤¬¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤¬¡¢Ìîµå¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢Ìîµå¤ò»Ï¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÄÐ»Ô¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñÅª¤ËÌîµå¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÄÐ¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤âÁý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸½¾õ¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡07Ç¯¤Ë90»î¹çÅÐÈÄ¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¸½Ìò»þÂå¤Ë¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¡Öµ×ÊÝÅÄ¥·¡¼¥È¡×¤òÀß¤±¡¢ËèÇ¯1200¿Í¤Û¤É¤ò»î¹ç¤Ë¾·¤¤¤¿¡£±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¹âÄÐ»Ô¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£14Ç¯¤Î°úÂà¸å¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ë¸Æ¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡¢Æ±»Ô¤Î¶¨ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éº£¤Î·Á¤ËÊÑ¹¹¡£°úÂà¸å¤Ë¡Ö´§Âç²ñ¡×¤È¡ÖÌîµåÂÎ¸³²ñ¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿º£µ¨2¾¡¤ÎÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤Ï¡¢Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬ÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤ÆÌîµå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¡×¤ÎÃ´Åö¤Ç¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤ËÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£Ä«´ÝÍµ´îÅê¼ê¡Ê19¡Ë¤â½é»²²Ã¤·¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¶µ¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ´¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥´¥à¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤ë¥Î¥Ã¥¯¤òÃ´Åö¤·¡¢»þ¤Ë¤ª¼êËÜ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¶Ø»ß¤Î¸ø±à¤¬Áý¤¨¡¢ºòº£¤ÏÌîµå¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤Ìîµå¥Á¡¼¥à¤ÎÅýÇÑ¹ç¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏÌîµå¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ï²á¤®µî¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¡£»Ò¤É¤â¤ËÌîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¥³¡¼¥Á¤ÎÃÏÆ»¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÂ³¤¯¡£