²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¥Ð¥¤¥¯¡ª¡Ú¤Õ¤Æ¤Û¤É¡Û¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¤¬¸ø³«¤ÎÄ¶Ì¾¼Ö¤Ë¥Í¥Ã¥È¶½Ê³¡Öµ×¡¹¸«¤¿¡×¡Ö¼ã¤¤»þ¾è¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡ÍèÇ¯£±·î£´Æü¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤ë£Ô£Â£Ó¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Á¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¡¢¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Î°ëÂ¼Í¦ÅÍ±é¤¸¤ë¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¤³¤È½©ÄÅ¿¿É§¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ô¤Õ¤Æ¤Û¤É»£±ÆÆü»ï¡¿¥à¥Ã¥Á¤Ç¡Á¤¹¡ª²¶¤Î¥Ð¥¤¥¯¡¢¤É¤ª¡©²è¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î¥à¥Ã¥Á¤¬¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÊú¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ç¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥à¥Ã¥Á¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¡Ö£Ã£Â£Ø£´£°£°£Æ¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡×¡££±£¹£¸£±Ç¯£±£°·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ËÜ³ÊÇÉ¥í¡¼¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤Îµ»½Ñ¤¬Ãí¤®¹þ¤Þ¤ì¤¿Ì¾¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥¡¥ó¤âÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ±¿Å¾¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¤¬¤³¤ì£Ã£Â£Ø£´£°£°£Æ¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¤Î¤³¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤·¤¿¡£²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÍ¤â¾è¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¡Öµ×¡¹¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¡¼£Ã£Â£Ø£´£°£°Íß¤·¤¤¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡×¡Ö¼ã¤¤»þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£