¹õÂôÇ¯Íº¤¬¡Ö¿À¤Î¤Ò¤È¤ê¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤È¤Ï¡©¡ÖÂº·É¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤â¡¢¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¹õÂôÇ¯Íº¡Ê81¡Ë¤¬7Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¿À¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÂº·É¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤¿¡£
¡¡¹õÂô¤Ï¡ÖNHK ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¿·µ¬¥Ö¥í¥°¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò»þ¡¹´Ñ¤Æ´¶Æ°¤¹¤ë¡ª¿Í½õ¤±¤äÀ¤¤ÎÃæ¤Î°Ù¤Ë¸ø¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¹ñ²È¤Î°Ù¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¡¹¤À¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖºòÌë¤Ï½ÂÃ«¤ÎºÆ³«È¯¡ÄÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÂçÀª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂº·É´¶¤ò´¶¤¸¡¢´¶Æ°¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤¿¡Ä¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖºÆÊüÁ÷¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î°å»Õ¤ÎÃæÂ¼Å¯»á¤Ê¤É¤ÏÂº·É¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¿À¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¸ùÀÓ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç°·¤ï¤ì¤ëÊý¡¹Á´¤Æ¤ËÂº·É¤ÎÇ°¤ò´¶¤¸¤ë¡Ä¤µ¤¹¤¬NHK¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°å»Õ¡¦ÃæÂ¼Å¯¤µ¤ó¤Ï19Ç¯12·î¡¢¿ÍÆ»»Ù±çÃæ¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç°åÎÅ³èÆ°¤äÎÐ²½»ö¶È¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£