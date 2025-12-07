¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡Û¥¢¥ó¥«¥Ä¤µ¤ó¡Ö¿Ø±Ä¤¹¤é¶Ã¤¯¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀ®Ä¹¤·¤È¤ë¤ó¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¾Î»¿
¡¡¡þÂè26²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é9ºÐ¤ÈÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥À¡¼¥È³èÌöÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡×¤¬7Æü¤ËÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬¼Ì¿¿È½Äê¤ÎÂç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Îºä°æ¤ÏºòÇ¯¤Î¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯Æ±¥ì¡¼¥¹3Ï¢ÇÆ¡£ÌÆÇÏ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï15Ç¯¥µ¥ó¥Ó¥¹¥¿°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê2Æ¬ÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ãå¤Ï¥Ï¥Êº¹¤Ç3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¢3Ãå¤Ë¤Ï7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ±û¤ÈÃÏÊý¤ÇÄÌ»»4464¾¡¤Î¸µ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¦°ÂÆ£¾¡¸Ê»á¡Ê65¡Ë¤¬¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡£¹Ô¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¿¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ËÄà¤é¤ì¤º¥ê¥å¥¦¥»¥¤¤¬ÎäÀÅ¤ËÎ©¤Á²ó¤Ã¤¿¡£ÇÏ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ±þ¤¸¤ë¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¿Ø±Ä¤¹¤é¶Ã¤¯¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀ®Ä¹¤·¤È¤ë¤ó¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈVÇÏ¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Ï»°ÅÙ¤ÎÉé¤±¤Æ¶¯¤·¡£·ÐºÑ¥³¡¼¥¹¤ÇÇÏ·²¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥È¡£¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤ÏÃæµþ¹ç¤¦¤Í¡×¤ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÁíÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¢§¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡¡¥À¡¼¥È¹ñºÝ¶¥Áö¤òÁÏÀß¤¹¤ëµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢2000Ç¯¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¥À¡¼¥È¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£14Ç¯¤ÎÂè15²ó¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÈÌ¾Á°¤òÂØ¤¨¤Æ¡¢°Ê¹ß¤ÏÃæµþ¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëG1¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯¤«¤é¤Ï1Ãå¾Þ¶â1²¯5000Ëü±ß¤È¸½¹Ô¤è¤ê3000Ëü±ßÁý³Û¤µ¤ì¤ë¡£