¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û»ûÅÄÀé·Ã¡¡ºÇ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â¸µµ¤¥Ï¥Ä¥é¥Ä¡Ö»ä¤Ï²»Â®Å·»È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¸Àï¡¡Æôºê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤¬£·Æü¤Ë³«Ëë¡£¥ì¡¼¥¹³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë£´£¶Áª¼ê¤¬ÁáÄ«¤«¤éµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤äº£Àá¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï½Ð¾ì£´£¶¿Í¤ÎÆâ£²£´¿Í¤¬ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ£µ£°£°£°ÈÖ°Ê¹ß¤È¼ã¼ê¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¡£ºÇ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤Ê¤ë»ûÅÄÀé·Ã¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Àá¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ï²»Â®Å·»È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀë¸À¡£ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£