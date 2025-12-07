Âç¸ý²ÏÀîÉß¥Ñ¡¼¥¯¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¡ÖÂè£´²óÂÊÁ¥«¥Ã¥×¡×³«ºÅ¡¡£±£±£¶¿Í¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë
¡¡¿ÀÆàÀî¡¦ÆîÂÊÁ»Ô¥Ñ¡¼¥¯¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊÏªÌÚÍ´Æó²ñÄ¹¡Ë¼çºÅ¤Î¡ÖÂè£´²óÂÊÁ¥«¥Ã¥×¡×¤¬£·Æü¡¢ÆîÂÊÁ»Ô¤Î¡ÖÂç¸ý²ÏÀîÉß¥Ñ¡¼¥¯¥´¥ë¥Õ¾ì¡×¤Ç£±£±£¶¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ê£³£¶£È¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥×¥ì¡¼¡Ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Îµ¤²¹¤Ï£³ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥³¡¼¥¹¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎËö¡¢ºÂ°Âµ×»°Ïº¤µ¤ó¤¬¥¹¥³¥¢£¹£µ¡¢½÷À¤ÏÏªÌÚ°ì¹¾¤µ¤ó¤¬Æ±£¹£¸¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¢¦ÃËÀ¡¡Í¥¾¡¡¡ºÂ°Âµ×»°Ïº¤µ¤ó¡¡¥¹¥³¥¢£¹£µ¡¡£²°ÌÆîËÜµ×¿ÎÉ×¤µ¤ó£¹£µ¡¡£³°Ì»³ÅÄ½ÓÃË¤µ¤ó£¹£·¡¡£´°Ì²ÃÆ£É·À¸¤µ¤ó£¹£¹¡¡£µ°ÌÇÏ²ì½Ó¸÷¤µ¤ó£±£°£±
¢¦½÷À¡¡Í¥¾¡¡¡ÏªÌÚ°ì¹¾¤µ¤ó¡¡¥¹¥³¥¢£¹£¸¡¡£²°Ìºä°æ¤¤è»Ò¤µ¤ó£±£°£±¡¡£³°Ì²£¹Â¹¬»Ò¤µ¤ó£±£°£³¡¡£´°ÌºØÆ£Åµ»Ò¤µ¤ó£±£°£µ¡¡£µ°Ì¾®ÎÓ±É»Ò¤µ¤ó£±£°£·