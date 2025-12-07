¡ÖÂè£´²óÂ­ÊÁ¥«¥Ã¥×¡×»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¿ÀÆàÀî¡¦ÆîÂ­ÊÁ»Ô¥Ñ¡¼¥¯¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊÏªÌÚÍ´Æó²ñÄ¹¡Ë¼çºÅ¤Î¡ÖÂè£´²óÂ­ÊÁ¥«¥Ã¥×¡×¤¬£·Æü¡¢ÆîÂ­ÊÁ»Ô¤Î¡ÖÂç¸ý²ÏÀîÉß¥Ñ¡¼¥¯¥´¥ë¥Õ¾ì¡×¤Ç£±£±£¶¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ê£³£¶£È¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥×¥ì¡¼¡Ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Îµ¤²¹¤Ï£³ÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥³¡¼¥¹¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎËö¡¢ºÂ°Âµ×»°Ïº¤µ¤ó¤¬¥¹¥³¥¢£¹£µ¡¢½÷À­¤ÏÏªÌÚ°ì¹¾¤µ¤ó¤¬Æ±£¹£¸¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£

¡¡¢¦ÃËÀ­¡¡Í¥¾¡¡¡ºÂ°Âµ×»°Ïº¤µ¤ó¡¡¥¹¥³¥¢£¹£µ¡¡£²°ÌÆîËÜµ×¿ÎÉ×¤µ¤ó£¹£µ¡¡£³°Ì»³ÅÄ½ÓÃË¤µ¤ó£¹£·¡¡£´°Ì²ÃÆ£É·À¸¤µ¤ó£¹£¹¡¡£µ°ÌÇÏ²ì½Ó¸÷¤µ¤ó£±£°£±

¢¦½÷À­¡¡Í¥¾¡¡¡ÏªÌÚ°ì¹¾¤µ¤ó¡¡¥¹¥³¥¢£¹£¸¡¡£²°Ìºä°æ¤­¤è»Ò¤µ¤ó£±£°£±¡¡£³°Ì²£¹Â¹¬»Ò¤µ¤ó£±£°£³¡¡£´°ÌºØÆ£Åµ»Ò¤µ¤ó£±£°£µ¡¡£µ°Ì¾®ÎÓ±É»Ò¤µ¤ó£±£°£·