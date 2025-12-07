17Ç¯±Û¤·¤Î¡È´ñÀ×¡É¤ËJ¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡¡17ºÐ¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¬¡ÖÂçÉñÂæ¤Ç¥Ð¥ì¤¿¡×·Ý½Ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼ÃÆ¤ÎÂç»Å»ö
J1¾º³ÊPO
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡½RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀéÍÕ¤¬ÂçµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¤Æ4-3¤Ç¾¡Íø¡£·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£17ºÐ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¤¬¼ì·®¤Î·Ý½Ñ¥ë¡¼¥×ÃÆ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£2-3¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾38Ê¬¡¢Æ±15Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿MFÉ±ÌîÀ¿¤¬Ì£Êý¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢º¸Â¤Ç·Ý½ÑÅª¤Ê¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡0-3¤«¤é°ìµ¤¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿ÀéÍÕ¤Ï¡¢Ç¯´Ö½ç°Ì¡Ê3°Ì¡Ë¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤«¤é°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¡£µçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿°ì·â¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£ÀéÍÕ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾42Ê¬¡¢DF²ÏÌîµ®»Ö¤¬²ÃÅÀ¤·¡¢16Ê¬´Ö¤Ç4¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤àÂçµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢É±Ìî¤Î¥´¡¼¥ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¼ì·®¤Î³èÌö¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤³¤Î»Ò¡ª¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤³¤ÎÂç»Å»ö¡×¡ÖÉ±Ìî¤¬ÂçÉñÂæ¤Ç¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö17ºÐ²½¤±Êª¤ä¤ó¤±¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¡Ä¡×¡ÖÅ·ºÍ¥ë¡¼¥×¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢É±Ìî¤Ï¡ÖÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·è¤á¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¡£¥¸¥§¥Õ¤È¤¤¤¨¤Ð17Ç¯Á°¤Î08Ç¯¡¢J1ºÇ½ªÀá¤ÎFCÅìµþÀï¤Ç¡È¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Î´ñÀ×¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂçµÕÅ¾¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿É±Ìî¤¬Åö»þ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë