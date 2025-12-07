¡õ£Ô£Å£Á£Í¸åÇÚ¤Î£·¿ÍÁÈ¡¦£á£ï£å£î¤¬¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡¡Í¥¼ù¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ËÍ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡£·¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£á£ï£å£î¡Ê¥¢¥ª¥¨¥ó¡Ë¡×¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¡¦Ë½§£Ð£É£Ô¤Ç¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡ÖÊü²Ý¸å¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£Â£Ô£Ó¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ö£È£Ù£Â£Å¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡õ£Ô£Å£Á£Í¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ£´·î¤Ë·ëÀ®¡££±£°·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢£·¿Í¤¬¡Ö£á£ï£å£î¹â¹»¡×¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£À©Éþ»Ñ¤ÇÆ±¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö£á£ï£ò£é£î£ç¡Ê¥¢¥ª¥ê¥ó¡á¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¡×¤«¤é¤Î²«¿§¤¤´¿À¼¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÀÄ¤¤ÂÀÍÛ¡Ê£Ô£è£å¡¡£Â£ì£õ£å¡¡£Ó£õ£î¡Ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢£Ê¡½£Ð£Ï£Ð¤Î¥«¥Ð¡¼¤â¸ò¤¨¤ë¤Ê¤ÉÁ´£±£°¶Ê¤òÈäÏª¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²íµ×¡Ê¤¬¤¯¡Ë¤Ï¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£±þ±ç¤âÎÉ¤¯¤ÆºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡²íµ×¤Ï£±£°·î¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡×¤ÎÌ¾Êª´ë²è¡ÖÀÖºä£µÃúÌÜ¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¾Þ¡£¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯£³·î£±£¸Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖÉÃ¤ÇÍî¤Á¤¿¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÍ¥¼ù¡Ê¤æ¤¦¤¸¤å¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í°ì¿Í¤Î´é¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤¿¡£²¿ÇÜ¤â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ËÍ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£