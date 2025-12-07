Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó°ì¼þ´÷¤ÎÄÉÅé²Ö²Ð¤ËËå¡¦Ãæ»³Ç¦¤¬´¶¼Õ¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤Ç¼Â¸½¡Ö¿´¤Ë»Ä¤ëÌë¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæ»³Ç¦(52)¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»Ð¡¦ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î°ì¼þ´÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ÄÉÅé²Ö²Ð¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥åーµÇ°Æü¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È ¤³¤Î»þ¤âBGM¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È¡×¤È¤È¤â¤Ë
¡¡ÄÉÅé²Ö²Ð¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì³¤ÉÍ¸ø±à¼þÊÕ¤ÇËèÇ¯12·î¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ªÂæ¾ì¥ì¥¤¥ó¥Üー²Ö²Ð¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤«¤±¤Ç°ì¼þ´÷¤È½Å¤Ê¤ë6Æü¤ò¡ÖÃæ»³ÈþÊæ¡ØThanks You for the Memoriesー Ìë¶õ¤Ëµ±¤¯Shining Star¡Ù¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È¡×¤È¤È¤â¤Ë¡È¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯²Ö²Ð¡É¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£Ìó5Ê¬´Ö¡¢1300È¯¤ÎÄÉÅé¤Î¸÷¤¬Ìë¶õ¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¦¤Ï²Ö²Ð¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¡¢X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー)¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¹ðÃÎ¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Í¡¡¤ªÂæ¾ì19»þ¤Ç¤¹¤Í¡¡¤«¤·¤³¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡À²¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤½¤Î¸å¡¢´ÑÍ÷¤·¤¿²Ö²Ð¤ÎÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ê¤É¤Ç¡ÖÌë¶õ¤Ëµ±¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¸÷¡¡Îø¤·¤¤²ÎÀ¼¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Ö²Ð¤È²»³Ú¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¿´¤Ë»Ä¤ëÌë¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹2025Ç¯12·î6Æü¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¶õ¤«¤é¡¢Èþ¤·¤¤²Ö²Ð¤ò¸«¤Æ¤ë¤è¤Í¡¡¤ß¤Ý¤ê¤ó¤â¡×¡Ö¤â¤¦1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡Ç¦¤µ¤ó¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¬¤«¤Á¤¢¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È¤¬Î®¤ì¤Æ¥¦¥ë¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î²Ö²Ð¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÈþÊæ¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤¢ー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
