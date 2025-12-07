¥Ú¥¢¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¡ÖÁ´ÆüËÜ¡¢¤½¤Î¼¡¤â»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡×»Ï¤Þ¤ê¤ÎÃÏ¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¡¡GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëEx
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤¬7Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ú¥¢¤Ç3µ¨¤Ö¤êÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡ÖCan¡Çt¡¡Stop¡¡The¡¡Feeling¡×¤Î·Ú²÷¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¹ë²÷¤Ê¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£Âç¥È¥ê¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿»Ï¤Þ¤ê¤ÎÃÏ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è19Æü¤«¤é¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤È¥·¡¼¥º¥ó¤Î²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ë¡£»°±º¤Ï¡Ö1»î¹ç1»î¹ç¤¤Á¤ó¤È¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£·ë²Ì¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤ËÁ´ÆüËÜ¡¢¤½¤Î¼¡¤Î»î¹ç¤â»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¯´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¤Þ¤Ç¤Ï¹ñÆâ¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²¿¤«1¤Ä¤Î»î¹ç¤òÆÃÊÌ»ë¤·¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ò¶¯Ä´¤·¤¿ÌÚ¸¶¤Ï¡Ö1¤Ä1¤Ä¤È¤·¤Æ´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÉ¤¤À®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÀ¨¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ë¡£¼«¤é¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿Àè¤Ë¡¢¶â¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦±É´§¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£