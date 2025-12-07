¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡¢¼¡ÃË¡¦¾¾ÅÄæÆÂÀ¤È¡Ö¥Ç¡¼¥È¡ª¡×¡¡²ÈÂ²¤¬½¸¹ç¤·¤¿Ä¹½÷¡¦¤æ¤¦É±¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤âÈäÏª¡Ö°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï²ÈÂ²¤À¤Í¡×
¡¡¸Î¡¦¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯40¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡Ê64¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤Ë¤¸¤àÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï²ÈÂ²¤À¤Í¡×¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤¬¸ø³«¤·¤¿Ì¼¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÈþÍ³µª¤Ï¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¤æ¤¦É±¡Ë¤ÎÃÙ¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ë²ÈÂ²¤Ç½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö³Ú¤·¤¤³Ú¤·¤¤²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÈþÍ³µª¤Ï¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¼¡ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄæÆÂÀ¡Ê40¡Ë¤È¡Ö15Ê¬´Ö¤Î¥Ç¡¼¥È¡ª¡×¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤æ¤¦É±¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤Ã¤¿¸å¡¢¤Ê¤ó¤È»ä¤Þ¤Ç¥»¡¼¥¿¡¼¤È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¡¼¡ªÍ¥¤·¤¤Â©»Ò¤ä¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÈþÍ³µª¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç³§¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢æÆÂÀ¤Î³×¥¸¥ã¥ó¤òÃå¤Æ¤ß¤Æ¡ªÈ±¤ò²¼¤í¤·¤Æ¡¼¡ª¤Ê¤É¡¢³§¤ó¤Ê¤«¤é¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¼Ì¿¿²ñ¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤âÈäÏª¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö³§¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¿´ÇÛ¤ò¼êÊü¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¬¤»¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ ²ÈÂ²¡£°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï²ÈÂ²¤À¤Í¡×¤È´¶³´¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï²ÈÂ²¤À¤Í¡×¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤¬¸ø³«¤·¤¿Ì¼¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÈþÍ³µª¤Ï¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¤æ¤¦É±¡Ë¤ÎÃÙ¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ë²ÈÂ²¤Ç½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö³Ú¤·¤¤³Ú¤·¤¤²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÈþÍ³µª¤Ï¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¼¡ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄæÆÂÀ¡Ê40¡Ë¤È¡Ö15Ê¬´Ö¤Î¥Ç¡¼¥È¡ª¡×¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤æ¤¦É±¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤Ã¤¿¸å¡¢¤Ê¤ó¤È»ä¤Þ¤Ç¥»¡¼¥¿¡¼¤È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¡¼¡ªÍ¥¤·¤¤Â©»Ò¤ä¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç³§¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢æÆÂÀ¤Î³×¥¸¥ã¥ó¤òÃå¤Æ¤ß¤Æ¡ªÈ±¤ò²¼¤í¤·¤Æ¡¼¡ª¤Ê¤É¡¢³§¤ó¤Ê¤«¤é¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¼Ì¿¿²ñ¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤âÈäÏª¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö³§¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¿´ÇÛ¤ò¼êÊü¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¬¤»¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ ²ÈÂ²¡£°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï²ÈÂ²¤À¤Í¡×¤È´¶³´¤ò¹þ¤á¤¿¡£