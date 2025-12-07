¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡Û¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥ê¥ª¼ï²´ÇÏÆþ¤êÁ°¤ËÅìµþÂç¾ÞÅµ»²Àï¥×¥é¥óÉâ¾å¡Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×²¬ÅÄ»Õ
¡¡3ºÐ¤«¤é9ºÐ¤ÈÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥À¡¼¥È³èÌöÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡×¤¬7Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡8ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥ê¥ª¤Ï4Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¥ì¡¼¥¹¸å¡¢²¬ÅÄ»Õ¤¬ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡Ê29Æü¡¢Âç°æ¥À¡¼¥È2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë»²Àï¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤µÓ¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê3F36ÉÃ7¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ÀË¤·¤¤¶¥ÇÏ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏÁö¤ò¾Î¤¨¡Ö¤¢¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤ë¤ÈÅìµþÂç¾ÞÅµ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¥æ¥¿¥«·¯¡ÊÉðË¡Ë¤âÁ°¸þ¤¤À¤·¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡£Ç¯Æâ¤Ç°úÂà¡¢¼ï²´ÇÏÆþ¤ê¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥¹¥È¤â¤¦1Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÃ±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬¼Ì¿¿È½Äê¤ÎÂç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Îºä°æ¤ÏºòÇ¯¤Î¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯Æ±¥ì¡¼¥¹3Ï¢ÇÆ¡£ÌÆÇÏ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï15Ç¯¥µ¥ó¥Ó¥¹¥¿°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê2Æ¬ÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï¥Ï¥Êº¹¤Ç3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¢3Ãå¤Ë¤Ï7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡¡¥À¡¼¥È¹ñºÝ¶¥Áö¤òÁÏÀß¤¹¤ëµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢2000Ç¯¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¥À¡¼¥È¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£14Ç¯¤ÎÂè15²ó¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÈÌ¾Á°¤òÂØ¤¨¤Æ¡¢°Ê¹ß¤ÏÃæµþ¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëG1¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯¤«¤é¤Ï1Ãå¾Þ¶â1²¯5000Ëü±ß¤È¸½¹Ô¤è¤ê3000Ëü±ßÁý³Û¤µ¤ì¤ë¡£