¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¡Û£³ÈÖ¿Íµ¤¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬£Ç£±½éÀ©ÇÆ¡ª£±£°Ç¯¤Ö¤êÌÆÇÏ£Ö¡ª¡¡£³Ï¢ÇÆ¤Îºä°æ¡ÖËÍ¤Î£³Ï¢ÇÆ¤è¤ê¤³¤ÎÇÏ¤¬£Ç£±ÇÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¡¢ÌÆÇÏ¤Ç£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¡¦£Ç£±¡×¡Ê£·Æü¡¢Ãæµþ¡Ë
¡¡¹¥°Ì¤Ç±¿¤ó¤À£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Âçµ×ÊÝ¡Ë¤¬¡¢Æâ¤«¤é¿¤Ó¤¿£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤È¤Î·ã¤·¤¤¤¿¤¿¤¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ£Ç£±½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££±£µÇ¯¥µ¥ó¥Ó¥¹¥¿°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌÆÇÏ£Ö¤òÃ£À®¡£°È¾å¤Îºä°æ¤Ï£²£³¡¢£²£´Ç¯¤ËÏ¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯¡¢£³Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡££³ÃåÁè¤¤¤âÀÜÀï¤Ç£·ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤¬À©¤·¤¿¡££´Ãå¤Ë¤Ï£¸ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ï¥ê¥ª¤¬Æþ¤Ã¤¿¡££±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ê¥ë¥«¥ß¤Ï£±£³Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£µ£°ÉÃ£²¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡¼ì·®¤Îºä°æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁêËÀ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÂè°ìÀ¼¡£¡ÖÌÆÇÏ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç½çÄ´¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£Ç£±¤ËÍè¤ë¤À¤±¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¾¡¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÇÁö¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ÈÇÏ¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ÂÀï¤Ç¿¿²Á¤ò¸«¤»¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÁö¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤Ï¡Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æâ¤È³°¤Î´¶¤¸¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡££³¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤¬Æâ¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¤Î´èÄ¥¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶¯¤¤¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÁö¤ê¤ò²þ¤á¤ÆÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï£²£³¡¢£²£´Ç¯¤Î¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯£³Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖËÍ¤Î£³Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÇÏ¤¬£Ç£±ÇÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¡¢ÌÆÇÏ¤Ç£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¤ò¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÒ¾ì¡¢Âçµ×ÊÝ±¹¼Ë¤Î³§¤µ¤ó¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¤³¤¦¤·¤Æ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¾¡Íø¤Ç±þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£