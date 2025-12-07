¥É¥¤¥ÄÀø¿å´Ï¤Ë¡Ö¿ÀÃª¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿!? ÆüÆÈ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡Ö²á¹ó¤ÊºîÀï¡× 100Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡È¿åÌÌ²¼¤Î¸òÎ®¡É¤È¤Ï
¥É¥¤¥ÄÀø¿å´Ï¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¿ÀÃª¡×¡©
¡¡1945¡Ê¾¼ÏÂ20¡ËÇ¯5·î9Æü¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥Ù¥ë¥²¥ó¤Ç¹ßÉú¤·¤¿¥É¥¤¥ÄÀø¿å´ÏU-875¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥¤¥®¥ê¥¹·³¤Î·³°å¤¬¡¢´ÏÆâ¤Î»Î´±¼¼¤ÇÉÔ»×µÄ¤ÊÊª¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÌÚÊÒ¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î²È¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅö»þ¤Î±Ç²è¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÀø¿å´Ï¤Î¿ÀÃª¡×
¡¡·³°å¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¾èÁÈ°÷¤Ï¹²¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î²È¤Ï¾þ¤ê¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¿ÀÃª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹Ò³¤¤Î°ÂÁ´¤òµ§´ê¤¹¤ë¡Ö¤ª¼é¤ê¡×¤Î½¬´·¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï´ÏÁ¥¤Ë¡Ö´ÏÆâ¿À¼Ò¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¥É¥¤¥Ä¤ÎÀø¿å´Ï¤ËÆüËÜ¤Î¿ÀÃª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤È¥É¥¤¥Ä¤ÏÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏÍýÅª¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÏ¢Íí¤Ïº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Àø¿å´Ï¤Ë¤è¤ë±ýÉüÏ¢Íí¡Ö¸¯ÆÈÀø¿å´ÏºîÀï¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎºîÀï¤Ç¤Ï½ÅÍ×Êª»ñ¤äÊ¼´ï¡¢¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢Âç»È´ÛÉÕÉð´±¤äÌ±´Öµ»½Ñ¼Ô¤Ê¤ÉÆüÆÈÎ¾¹ñ¤Î¿ÍºàÍ¢Á÷¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¥¹¥¨¥º±¿²Ï¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÄÌ¤ë¤Î¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î´îË¾Êö¤ò²ó¤ê¡¢ÃÏµå¤òÈ¾¼þ¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¡£Ìó2¤«·î¤Ë¤ª¤è¤ÖÄ¹¤¤¹Ò³¤¤Ç¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢Ï¢¹ç·³¤ÎÀ©³¤¸¢³¤°è¤âÀø¤êÈ´¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²á¹ó¤ÊºîÀï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢ºîÀï¤Ç¤ÏÆüËÜ¤«¤é5²óÀø¿å´Ï¤¬½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ýÉü¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ï°Ë¹æÂèÈ¬Àø¿å´Ï¤Ë¤è¤ë¡¢ÂèÆó¼¡¸¯ÆÈºîÀï¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹¶îºîÀï¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤¿Àø¿å´ÏÀïÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÂè°ì¼¡ÂçÀï¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤ÎÀø¿å´Ï¡ÊU¥Ü¡¼¥È¡Ë¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂçÀï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¶¨¾¦¹ñÂ¦¤È¤·¤Æ»²Àï¡£1918¡ÊÂçÀµ£·¡ËÇ¯11·î¤ËµÙÀï¾òÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¶¨¾¦¹ñÂ¦¤¬ÀÜ¼ý¤·¤¿U¥Ü¡¼¥È7ÀÉ¤òÀïÍø´Ï¤È¤·¤Æ¾ù¤ê¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤ÎºÇÀèÃ¼Àø¿å´Ï¤òÆþ¼ê¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë²ó¹Ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÂç»ö¶È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î»ñÎÁ¤¬¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâÀø¿å´Ï¶µ°é·±ÎýÂâ¤Î»ËÎÁ¼¼¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¡ÖÀïÍøà×°ïÀø¿å´Ï²ö¹ÒµÇ° ÂçÀµÈ¬Ç¯ÂçºåÈ¬·î²¼½Ü¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥×¤¬²¡¤µ¤ì¤¿³¨ÍÕ½ñ7Ëç¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼Ù¤ÏÀµ¤Ë¾¡¤¿¤º ¶¤Ë½¤òí÷¤Õ¤»¤ëÆÈ°ïÀø¿å´Ï¤ÎËöÏ©¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤¬¥É¥¤¥Ä¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬»Ç¤¨¤ë»ËÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Û¥é¥ó¥É·¿Àø¿å´Ï¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¹ñ»ºÀø¿å´Ï·úÂ¤¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¥É¥¤¥ÄÀø¿å´Ï¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¦µæ¡¦²òÀÏ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸å¤ÎÀø¿å´ÏÀïÎÏ¹½ÃÛ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢´ÏÂâ·èÀï¤Ë»È¤¨¤ë°Ë¹æÂè¸Þ½½°ìÀø¿å´Ï¡Ê³¤ÂçI·¿¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢Âç·¿³°ÍÎ·¿Àø¿å´Ï¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁèËö´ü¤Ë¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡3µ¡¤òÅëºÜ¤¹¤ëÂèÆó¼¡ÂçÀïºÇÂç¤ÎÀø¿å´Ï¡Ö°Ë»ÍÉ´·¿¡×¤¬´°À®¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¡¢Àø¿å´Ï¤òÀïÎ¬Ê¼´ï¤Ë°ìÊÑ¤µ¤»¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä³¤·³¾èÁÈ°÷¤Î¡ÖÅÜ¤ê¡×¤È¡Ö°ÂÅÈ¡×
¡¡ÂèÆó¼¡ÂçÀï¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤·³¤ÏºÆ¤Ó¥É¥¤¥ÄÀø¿å´Ï¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤Ç¤ÎÄÌ¾¦ÇË²õÀï¤òÆüËÜ¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏÀø¿å´Ï2ÀÉ¤ò¾ùÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1ÀÉ¤Ç¤¢¤ëU-1224¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë°ÜÀÒ¤µ¤ì¤¿¸å¡ÖÏ¤¹æÂè¸ÞÉ´°ìÀø¿å´Ï¡×¡ÊÏ¤501¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀø¿å´Ï¤Ï¡¢Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿°Ë¹æÂèÈ¬Àø¿å´Ï¤Ë¤è¤ëÂèÆó¼¡¸¯ÆÈºîÀï¤ÇÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿²ó¹Ò°÷¤¬¼õÎÎ¤·¡¢²ó¹Ò°÷¤Ï¥É¥¤¥Ä³¤·³Àø¿å´Ï³Ø¹»¤Ç¡¢Áà´Ï¤Î¤¿¤á¿ô¤«·î´Ö¤Î¶µ°é·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢Ï¤501¤Î´ÏÄ¹¤Ç¤¢¤ë¾èÅÄÄçÉÒ¾¯º´°Ê²¼ÆüËÜ³¤·³¤Î¾èÁÈ°÷¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä³¤·³¾èÁÈ°÷¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£Àø¿å´Ï³Ø¹»¤ò°ì½ï¤ËÂ´¶È¤·¤¿Æ±´ü¤Î¥É¥¤¥Ä³¤·³¾èÁÈ°÷¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬½¢Ìò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎU-875¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ³¤·³¾èÁÈ°÷¤ÏÍ§µÃ¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤ËÆüËÜ¤Î¡Ö¤ª¼é¤ê¡×¤Ç¤¢¤ë¿ÀÃª¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥¤¥®¥ê¥¹·³¤Î·³°å¤¬È¯¸«¤·¤¿¡¢U-875¤Ëº×¤é¤ì¤¿¿ÀÃª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ï¤501¤ò¼õÎÎ¤·¤¿´ÏÄ¹¾èÅÄÄçÉÒ¾¯º´°Ê²¼¤ÎÆüËÜ³¤·³¾èÁÈ°÷¤Ï¡¢3·î30Æü¤ËÆüËÜ¤Ø¸þ¤±¤Æ½Ð¹Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢5·î13Æü¤ËÂçÀ¾ÍÎ¡¦¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤ÎËÌÀ¾¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¶îÃà´Ï¤Ë·âÄÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤¾å¼«±ÒÂâÀø¿å´Ï¶µ°é·±ÎýÂâ¤Î»ËÎÁ¼¼¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¤¥Ä³¤·³¾èÁÈ°÷¤ÎÆüµ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹ßÉú¤·¤¿U-875´ÏÆâ¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹·³°å¤¬¡¢¾¹»¼¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¾è°÷¤¬Â£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÀÃª¤ò¸«¤Æ¡Ø»Ò¶¡¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢³§¤ÇÁêÃÌ¤·¤¹¤°¤µ¤ÞÀèÇ¤¾¹»¤Ë¡ØÄ´Íý¤Î¤´¤ß¤ò¥Ç¥Ã¥¤«¤éÇÑ´þ¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤Èµö²Ä¤ò¤â¤é¤¤¡¢À¸¤´¤ß¤È¤È¤â¤Ë¿ÀÃª¤òÌÚÊÒ¤Ë¤Ð¤é¤·¤Æ³¤¤ËÄÀ¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌÚÊÒ¤¬¾èÅÄ´ÏÄ¹¤ä¤ï¤¬Í§µ×ÊÝÅÄ¤ä¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÄÀ¤ó¤ÀÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤æ¤¯¤Î¤ò¡¢ÅÜ¤ê¤È¡¢¤¢¤¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ÈÆó¤Ä¤Î»×¤¤¤ÇÄ¯¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¸½ºß¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÏÄÌ¾ï·¿Àø¿å´Ï22ÀÉ¤òÊÝÍ¤·¡¢À¤³¦½é¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·úÂ¤µ»½Ñ¤È±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇ¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¼Ù¤ÏÀµ¤Ë¾¡¤¿¤º ¶¤Ë½¤òí÷¤Õ¤»¤ëÆÈ°ïÀø¿å´Ï¤ÎËöÏ©¡×¤È½ñ¤Î±¤á¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¤È¤ÎÄ¹¤¤±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥å¥Æ¥Ã¥Æ¥£¥ó¤ÎÂè4Àø¿å´ÏÂâ¤Î¥²¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢1943Ç¯12·î¤Ë¡¢¾èÅÄ´ÏÄ¹¤éÏ¤501¾èÁÈ°÷¤¬µÄ¢¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»í¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÁË®à×°ï¤ÎÀïÍ§¤¬ ¿´¤ò¤³¤á¤·¤ªÊÌ¤ì¤Î ¸ÀÍÕ¤ò¸å¤ËÍ¦¤ßÎ©¤Á ¹Ä¹ñ¤Ëº£¤¾µ¢¤é¤à¡×
¡¡¤½¤·¤Æ21À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤È¥É¥¤¥Ä¤ÏÀø¿å´Ï¼õÃí¤Î¶¥¹ç´Ø·¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
