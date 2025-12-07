¡ÚUFC¡ÛÊ¿ÎÉÃ£Ïº¡¡¸µ²¦¼Ô¤Ë¾×·âTKO¾¡Íø¡ªÁá¤¯¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë´üÂÔ¡Ö¥Ù¥ë¥È³Í¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¡ÖÍê¤à¡×
¡¡¡þUFC323¡¡Ê¿ÎÉÃ£Ïº¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥â¥ì¥Î¡Ê2025Ç¯12·î6Æü¡¡ÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¡T¡Ý¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC323¡×¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎT¡Ý¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£¥Õ¥é¥¤µé5°Ì¤ÎÊ¿ÎÉÃ£Ïº¡ÊTHE¡¡BLACKBELT¡¡JAPAN¡Ë¤¬¡¢¸µÆ±µé²¦¼Ô¤ÇÆ±µé2°Ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥â¥ì¥Î¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë2RTKO¾¡Íø¡£¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê1¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥¤µé¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î2Âç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¡£2Âç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥ÁÁ°¤ËÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬À¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡Æþ¾ì¤Î»þÅÀ¤ÇÊ¿ÎÉ¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Èô¤Ö¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃæ¤Ç2R¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤ò·è¤á¤ë¤È¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²ó¤ê¡¢Â»Í¤Î»ú¤ÇÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ÎÏ¢È¯¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¸µ²¦¼ÔÁê¼ê¤Ë¾×·âÅª¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥¦¥ó¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖUFC¡ª¥×¥ê¡¼¥º¥®¥Ö¡¼¥ß¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿Ê¿ÎÉ¤Ï¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¥±¡¼¥¸¥µ¥¤¥É¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1R³«»ÏÁá¡¹¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤¬±¦¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥ô¥¡¥ó¤¬¥¥Ã¥¯¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ÆÆÍ¤Êü¤¹¤È¡¢¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤Ïº¸¼ê¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÃå¤¤¤¿¤¬¡¢ÃåÃÏ¤Ë¼ºÇÔ¡£¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Êý¸þ¤ËÏÓ¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÀïÆ®ÉÔÇ½¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ô¥¡¥ó¤¬¿·²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤³¤Î·ëËö¤ËÊ¿ÎÉ¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í½éUFC²¦¼ÔÃÂÀ¸¤Ë´üÂÔ¡ª¡×¡ÖÍê¤à¤¾¡ªÊ¿ÎÉ¡ª¡×¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯»Ñ¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¿Í½é¤ÎUFC²¦¼Ô¤¤¤±¤ë¤ä¤í¡ª¡×¡Ö¥Ù¥ë¥È³Í¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¡Ö¼¡¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¥·¥ç¥Ã¥È·èÄê¤À¤í¡ª¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£