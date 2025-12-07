¡Ú¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¡Û¾åÅÄåºÀ¤¤¬1»î¹ç4¥´¡¼¥ë¡¡º£µ¨18ÆÀÅÀ¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö
¡þ¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥ê¡¼¥°Âè15Àá ¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È 6-1 ¥º¥¦¥©¥ì(ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó)
¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¾åÅÄåºÀ¤Áª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢1»î¹ç4¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£3»î¹çÏ¢È¯¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤¹¤ë18¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄÁª¼ê¤Ï¥º¥¦¥©¥ìÀï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Á°È¾11Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°È¾20Ê¬¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¼«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Ç2ÅÀÌÜ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Á°È¾42Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËºÆ¤Ó¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£Á°È¾¤Ç¤Ï¤ä¤¯¤â¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾10Ê¬¤Ë¤Ïº¸¤«¤é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£4ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤¬5-0¤ÈÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸åÈ¾25Ê¬¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾åÅÄÁª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Çº£µ¨18ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10ÆÀÅÀ¤Ç2°Ì¤Î¥Õ¡¼¥¹¡¦¥Æ¥£¥ëÁª¼ê(PSV¥¢¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥Õ¥§¥ó)¤òÂç¤¤¯ÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£