¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡Û¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í3Ç¯Ï¢Â³2Ãå¡¡ÀîÅÄ¡Ö¾¡¤¿¤»ÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×ÁêËÀ¾Î¤¨¤ë
¡¡¡þÂè26²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é9ºÐ¤ÈÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥À¡¼¥È³èÌöÇÏ¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿G1¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡×¤¬7Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Ï¼Ì¿¿È½Äê¤ÇÀË¤·¤¯¤â¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤ËÇÔ¤ì2Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎJBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢º£Ç¯¤ÎÆîÉôÇÕ¤ËÂ³¤¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Êº¹¤Î·èÃå¤Ë°È¾å¤ÎÀîÅÄ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¶¥ÇÏ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤·¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³2Ãå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾¡¤¿¤»ÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁêËÀ¤Î·ãÁö¤ò¾Î¤¨¡¢V°ï¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼«¤éÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÃ±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬¼Ì¿¿È½Äê¤ÎÂç·ãÀï¤òÀ©¤·G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Îºä°æ¤ÏºòÇ¯¤Î¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯Æ±¥ì¡¼¥¹3Ï¢ÇÆ¡£ÌÆÇÏ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï15Ç¯¥µ¥ó¥Ó¥¹¥¿°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê2Æ¬ÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3Ãå¤Ë¤Ï7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡¡¥À¡¼¥È¹ñºÝ¶¥Áö¤òÁÏÀß¤¹¤ëµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢2000Ç¯¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¥À¡¼¥È¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£14Ç¯¤ÎÂè15²ó¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÈÌ¾Á°¤òÂØ¤¨¤Æ¡¢°Ê¹ß¤ÏÃæµþ¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëG1¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯¤«¤é¤Ï1Ãå¾Þ¶â1²¯5000Ëü±ß¤È¸½¹Ô¤è¤ê3000Ëü±ßÁý³Û¤µ¤ì¤ë¡£