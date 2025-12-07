»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¡13ºÐ¡¦Èø¾åâÃ½¨¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¢¡Ö¤¤ã¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤·¤Î¤Ö¥Þ¥Þ¤Ë»÷¤Æ¤ë¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ê52¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾åâÃ½¨¡Ê13¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆÍÁ³¥à¥¯¤Ã¤Èµ¯¤¤Æ¤¤Æ¡¡È±¤òÎØ¥´¥à¤Ç·ë¤Ó½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿»ûÅç¡£âÃ½¨¤¬È±¤ò¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ë·ë¤Ó¡¢¾åÌÜ¤Å¤«¤¤¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Öwhat¡¡happend¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤ã¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿¶¤êÉýÂç¤²á¤®¡×¡Ö¤·¤Î¤Ö¥Þ¥Þ¤Ë»÷¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö½÷¤Î»Ò¤«¤È¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»ûÅç¤Ï2007Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥°¥Ê¥·¥¢»á¤È·ëº§¡£12Ç¯9·î¤ËÄ¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾åâÃ½¨¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£