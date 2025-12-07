¹ë½£¤ÎSNSÀ©¸Â¡¢10Æü»Ü¹Ô¡¡16ºÐÌ¤Ëþ¶Ø»ß¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«
¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡ÊCNN¡Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç10Æü¤«¤é¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNSÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ø¤Î»¿ÈÝ¤ÏÊ¬¤«¤ì¡¢»Ü¹Ô¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ëËÌÅìÉô¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥É½£¤Î»äÎ©³Ø¹»¡¢¥ª¡¼¥ë¡¦¥»¥¤¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ó¥°¥ê¥«¥ó¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ï8·î¡¢9¡Á10Ç¯À¸¡ÊÆüËÜ¤ÎÃæ³Ø3Ç¯¡Á¹â¹»1Ç¯¤ËÁêÅö¡Ë¤ÎÀ¸ÅÌ300¿Í¤ò¹ÖÆ²¤Ë½¸¤á¡¢SNS¶Ø»ßË¡¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£¶Ø»ßË¡¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¼ê¤òµó¤²¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÃÅ¾å¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î·¼È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¶È¡ÖCtrl+Shft¡Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥·¥Õ¥È¡Ë¡×¤ÎÀßÎ©¼Ô¥¥é¡¦¥Ú¥ó¥À¡¼¥¬¥¹¥È»á¤¬¡Ö¼Ì¿¿¤Ï¤¼¤ÒÊÝÂ¸¤·¤Æ¡×¡Ö½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¶Ã¤¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¤¶¤ï¤á¤¤¬¹¤¬¤ë¡£¡Ö16ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤êÌá¤»¤Þ¤¹¤«¡×¡ÖÇ¯Îð¤ò¤´¤Þ¤«¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¡¢¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤½¤ì¤«¤éÌó2¥«·î¡£¹ë½£¤Ç¤Ï10Æü°Ê¹ß¡¢À¯ÉÜ¤¬Äê¤á¤¿¡ÖÇ¯Îð¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤ëSNS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤òÇÓ½ü¡¢¼×ÃÇ¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇÂç¤Ç4950Ëü¹ë¥É¥ë(Ìó50²¯±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â¤ò²Ê¤µ¤ì¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢¥¥Ã¥¯¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥È¡¢¥¹¥ì¥Ã¥º¡¢¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥Á¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢¥¹¥ì¥Ã¥º¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÊÆ¥á¥¿¤Ï¡¢»Ü¹Ô¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ4Æü¤«¤é¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÄä»ß¤ä¿·µ¬ºîÀ®¤ÎÀ©¸Â¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ºÇÂç3Ç¯´Ö¡¢¤Þ¤¿¤Ï16ºÐ¤ËÃ£¤¹¤ë»þÅÀ¤Þ¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄä»ß¤Ç¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¶Ø»ßË¡¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î³Ø¹»¤¬³ØÇ¯Ëö¤ò·Þ¤¨¡¢8½µ´Ö¤Î²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÙ¤ß¤Î¤è¤¦¤ËSNS¤Ç»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤·¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤Èµ¤·Ú¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¶Ø»ßË¡¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Æ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¹¤¤²Æ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¼«Æ°¼Ö¤Ë¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢¤¿¤Ð¤³¤Î³²¤ò·Ù¹ð¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤ØÆ§¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¹ë½£¤ò¡¢Â¾¹ñ¤âÃí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¹ñ¤¬Î©Ë¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÆ°¤¤â¤ß¤é¤ì¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¤¬À¤³¦¤Ø¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ÊÑ²½¤Ø¤Î¿È¹½¤¨
±Ñ¹ñ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëID¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¥è¥Æ¥£¤Î¾åµé´´Éô¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥å¥ê¡¼¡¦¥É¡¼¥½¥ó»á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬5ºÐ¤À¤Ã¤¿º¢¤Ï¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤âÃå¤±¤º¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤ÇÄ·¤Í²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£Æ±»á¤Ï¹ë½£¤Î¶Ø»ßË¡¤ò¼«Á³¤Ê¿Ê²½¤È¤È¤é¤¨¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤ä¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ò¤ä¤¿¤Ð¤³¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤òµö¤¹¤À¤í¤¦¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Êµ¬ÈÏ¤ò»ý¤Á¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤É¤ó¤Êµ¬ÈÏ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥è¥Æ¥£¤Ï¥á¥¿¤Ê¤É¤ÎSNS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤ÎÁªÂò»è¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤¬¸½ºßÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¡¢ID³ÎÇ§¤Ê¤É12¼ïÎà¤ÎÊýË¡¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÁªÂò»è¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂçÈ¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Áª¤Ö¤Î¤Ï´éÇ¯ÎðÈ½Äê¤À¡×¤È¡¢¥É¡¼¥½¥ó»á¤Ï¸À¤¦¡£Æ°²è¤ò¼«»£¤ê¤¹¤ë¤È¿ôÉÃ¤Ç¡¢È©¤Î¾õÂÖ¤ä¹ü³Ê¤«¤éÇ¯Îð¤¬³ä¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¶Ø»ßË¡¤Ç¤Ï¡¢¸øÅª¤Ê¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ËÇ¯Îð³ÎÇ§¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë±Ñ´ë¶È¥Ù¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Þ¥¤¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥é¥ë¥Ï¥àºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCOO¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢15¡Á17ºÐ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¶³¦Àþ¾å¡×¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤ÏÈ½Äê¤·¤Ë¤¯¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢16ºÐ°Ê¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó¼¨¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Ç¯Îð³ÎÇ§¥Ä¡¼¥ë¤Ç16ºÐÌ¤Ëþ¤ò¼×ÃÇ
±Ñ¹ñ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢°ìÉô¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬°ÂÊª¤Î²¾ÌÌ¤ä¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²èÁü¤ò»È¤¤¡¢Æ±¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°ÂÁ´Ë¡¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÇ¯ÎðÀ©¸Â¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¥é¥ë¥Ï¥à»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜÊª¤Î¿Í´Ö¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·ËÉ»ßµ»½Ñ¤Ç¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
VPN¡Ê²¾ÁÛ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë¤â³Î¼Â¤Ê²óÈò¤Î¼ê¸ý¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£¤¿¤À¤·°ãË¡¤Ê¥Ý¥ë¥Î¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤È¤Ï°ã¤¤¡¢SNS¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤äÍ§Ã£´Ø·¸¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áVPNÀÜÂ³¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤â»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤¯¡¢¤³¤Î¼ê¸ý¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢¥é¥ë¥Ï¥à»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥É¡¼¥½¥ó»á¤Ï¡¢SNS¤¬16ºÐÌ¤Ëþ¤òÄù¤á½Ð¤¹ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢´°Á´¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£¶Ø»ßË¡¤ÏSNSÂ¦¤Ë¡ÖÂÅÅö¤ÊÁ¼ÃÖ¡×¤ò¼è¤ëÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ãÈ¿¤·¤¿»Ò¤É¤â¤ä¿Æ¤Ø¤Î½èÈ³¤ÏÄê¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£È¿È¯¤¹¤ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¤¿¤Á
²Î¼ê¤ò»Ö¤¹15ºÐ¤Î¥·¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢SNS¤òÍê¤ê¤Ë²»³Ú³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶Ø»ßË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿4000¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¡Ö°ì¿Í»Ä¤é¤º¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤Î¿Æ²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤¬½êÍ¤¹¤ëSNS¤Î¥ì¥â¥ó¥¨¥¤¥È¤Ï¶Ø»ßÂÐ¾Ý¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥·¥ã¡¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¤½¤Á¤é¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
10Âå¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¥¾¡¼¥¤¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤ÇÌó4Ëü8000¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¸þ¤±¡¢³°½ÐÁ°¤Î½àÈ÷Æ°²è¤ä¾¦ÉÊ¤Î³«ÉõÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÃç´Ö¤ËÇ¯Îð³ÎÇ§¤Î²óÈòË¡¤ò»ØÆî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¾¡¼¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¿Æ¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤âÉã¿Æ¤ÎÌ¾Á°¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¤¿¤À¤·¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯Â¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÌ¾Á°¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤À¤ì¤¬¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ë
¥¾¡¼¥¤¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏSNS¤Î»ÈÍÑ¤Ë»¿À®¤À¡£¥¾¡¼¥¤¤µ¤ó¤¬SNS¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤ò13ºÐ¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë½ðÌ¾¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Àè½µ¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤Ç¤Ë4Ëü3000¿Í¤Î»¿Æ±¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬9Ç¯À¸¤Î¥Þ¥¥·¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢½ðÌ¾¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¥·¥ó¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¡¢SNS¤Î±ÜÍ÷¤ò¤ä¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¼«¤é¥¢¥×¥ê¤òºï½ü¤·¤¿¡£º£¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¼«ÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Þ¥¥·¥ó¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤ÎºÇ½ª³Ø´ü¡¢ÆîÅìÉô¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤Ç¡¢Æ±¤¸14ºÐ¤ÎÀ¸ÅÌÌó40¿Í¤È¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼ÍÜÀ®¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ï¥¹¥Þ¥Û¶Ø»ß¤À¡£
³Ø¹»¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤¿ÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Öº£¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¹¤Ã¤«¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢SNS¤Î¤³¤È¤Ê¤ÉËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¬º£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢°ìÈÖÀ¸¤À¸¤¤·¤Æ³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿´Ä¶¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¥·¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤ä¥Ø¥¤¥È¡¢ÊÐ¸«¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¹ëNGO¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥í¥¥Ã¥È¡×¤ÎÁ´¹ñÀÄ¾¯Ç¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é50¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥í¥¥Ã¥È¤Î¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¡¢¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¥·¥ó¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¤¡¢SNS¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¥°¥ë¡¼¥×¤äÆ±¤¸Çº¤ß¤ò»ý¤ÄÃç´Ö¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Àä¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÇº¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£
¥È¡¼¥Þ¥¹»á¤Ï¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÈSNS¤Î´Ø·¸¤Ï¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤ÇÂ¿ÍÍ¡£SNS¤Ê¤·¤ÇÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Ä»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤òÊÝ¤ÄÂè°ì¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆSNS¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Á´¹ñÀÄ¾¯Ç¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¸½ºß¡¢¸ÉÎ©¤·ÁÂ³°¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ëÀ¯ºö¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬µ¬À©¤Î´Ë¤¤¡¢¤â¤Ã¤È´í¸±¤Ê¥µ¥¤¥È¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹»á¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¹â¤Þ¤ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ
¹ëÏ¢Ë®µÄ²ñ¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢²ñ´üºÇ½ªÆü¤Ë16ºÐÌ¤Ëþ¤Ø¤ÎSNS¶Ø»ßË¡°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅö»þ¡¢º£Ç¯¤ÎÁíÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿É¼²Ô¤®¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¤ò¤á¤°¤ëÆ±¹ñ¤Î¸¢ÍøÍÊ¸îÃÄÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÀè·î¡¢¶Ø»ßË¡¤¬¼ã¼Ô¤Ë¤è¤ëÀ¯¼£ÅªÈ¯¸À¤Î¼«Í³¤ò¿¯³²¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê·ûË¡°ãÈ¿¤À¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥§¥ë¥ºÄÌ¿®Áê¤ÏµÄ²ñ¤Ç¡Ö¶¼Ç÷¤äÁÊ¾Ù¡¢Âç¼êIT´ë¶È¤Ë¶þ¤·¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ëµ£Á³¡Ê¤¤¼¤ó¡Ë¤È¤·¤¿Î©¾ì¤ò´Ó¤¯¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
SNSµ¬À©¤ÏÂ¾¹ñ¤Ç¤âÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÍøÍÑ¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
±Ñ¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°ÂÁ´Ë¡¤Ç¤Ï¡¢Í³²¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ëÅ¬ÀÚ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¿ôÉ´Ëü¥É¥ëÁêÅö¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Á´ÊÆ½£µÄ²ñµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡ÊNCSL¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20½£¤Ç»Ò¤É¤â¤ÈSNS¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤ËÁ´ÊÆ³ÆÃÏ¤ÇÂ¿¿ô¤Î¸Ä¿Í¤ä³Ø¹»¶è¡¢½£»ÊË¡Ä¹´±¤¬¥á¥¿¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡¢¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¹¹ð¼ýÆþ¤òÁÀ¤Ã¤Æ°ÍÂ¸À¤Î¤¢¤ëÆÃÀ¤ò¸Î°Õ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀº¿ÀÅª·ò¹¯¤òÂ»¤Í¤¿¤È¤ÎÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ctrl+Shft¤Î¥Ú¥ó¥À¡¼¥¬¥¹¥È»á¤Ï¡¢Âç¼êIT´ë¶È¤Î¼«Í³¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÏÄ¹Ç¯¤Î·ü°Æ¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¤¬¤â¤Ã¤È¼é¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥ª¡¼¥ë¡¦¥»¥¤¥ó¥ÄÃæÅùÉô¤ÎÀ¸ÅÌ»ØÆ³ÀÕÇ¤¼Ô¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ê¡¼»á¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¡£SNS¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ëÎÏÎÌ¤Î¤Ê¤¤¿Æ¤â¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥ê¡¼»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬¶Ø»ßÂÐ¾Ý³°¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ç¡¢7ºÐ¤Î½÷»ù¤¬¥²¡¼¥à¥µ¥¤¥È¤Ç¸«ÃÎ¤é¤ÌÁê¼ê¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤·¡¢½»½ê¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥ê¡¼»á¤¬½÷»ù¤ÎÊì¿Æ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢Êì¿Æ¤Ï½÷»ù¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂ¾¿Í¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤µ¤¨ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¥²¡¼¥à¥µ¥¤¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀè·îËö¡¢¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤ÇÇ¯Îð³ÎÇ§¤òµá¤á¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢°ìÉô¤Î¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Ç¤âÉÔ½½Ê¬¤À¡£
SNS¤ò¼«¤éÃÇ¤Ã¤¿¥Þ¥¥·¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¤¦¤ï¤µÏÃ¤ä¥ß¡¼¥à¤«¤é¼«Ê¬¤À¤±¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÃ¦¤¹¤ëÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥Þ¥¥·¥ó¤µ¤ó¤ÏÆ±Ç¯Âå¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è16ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤À¤«¤é¡ÖÊ¿²º¤ÇÀÅ¤«¤Ê365Æü¤ò²á¤´¤½¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë»Ò¤É¤â»þÂåºÇ¸å¤ÎÇ¯·î¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£