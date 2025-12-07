ÌµÇ½¤Ê¾å»Ê¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆŽ¢¤Ñ¤Ã¤È¸«ÍÇ½Ž£¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÄŽ¢ËÜÊª¤ÎÍÇ½Ž£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤Ù¤Ž¢3¤Ä¤Î¼ÁÌäŽ£
ËÜÅö¤ËÍÇ½¤Ê¾å»Ê¤ÎÆÃÄ§¤Ï²¿¤«¡£¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥óCEO¤Î´ßÎÉÍµ»Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌµÇ½¤Ê¾å»Ê¤Ï¡ØÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²áµî¡Ù¤ËÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍÇ½¤Ê¾å»Ê¤ÏÂçÀÚ¤Ê¡Ø3¤Ä¤Î¼ÁÌä¡Ù¤ò»È¤Ã¤ÆÉô²¼¤Î¿ÊÄ½´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢´ßÎÉÍµ»Ê¡Ø¤Ê¤¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿ÊÄ½´ÉÍý¤ÎÍî¤È¤··ê
¡Ö¿ÊÄ½´ÉÍý¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÇ¼´ü¤¬¼é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡×
¤³¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¡¢¡Ö¿ÊÄ½´ÉÍý¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÇ¼´ü¤¬¼é¤ì¤Ê¤¤¡×¤É¤³¤í¤«¡¢¸½¾ì¤òÈèÊÀ¤µ¤»¡¢¤¤Á¤ó¤È¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇ¼´üÃÙ¤ì¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÀÍýÅª¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¼¡¤ÎÌä¤¤¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¦²áµî¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦Ì¤Íè¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦´õ¾¯¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤Á¤é¤Ë»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²áµî¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ì¤Íè¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£´õ¾¯¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ë»È¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸½¾ì¤Î¿ÊÄ½´ÉÍý¤Ï¡¢ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²áµî¡¢ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¡¢¤É¤Á¤é¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤³¤Ç¡¢ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²áµî¤Î¡Ö¿ÊÄ½´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¡×¤È¡¢¡ÖÇ¼´ü¤¬¼é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÍý¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¢£¥Þ¥Ä¥À¸µ²ñÄ¹¤¬Àâ¤¯¡Ö½ÐÀ¤¤Ï¤¹¤ë¤¬ÌµÇ½¤Ê¾å»Ê¡×
¤³¤³¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¸µ²ñÄ¹¡¢¶â°æÀ¿ÂÀ»á¤¬PDCA¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£½¨°ï¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¡×¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ëPD½Å»ë¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¡ÖÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²áµî¡×¤ò±¾¡¹¤¹¤ëCA½Å»ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ê¤Î¤«¤òÌä¤¦¤È¤³¤í¤À¡£
¢£ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤¬ËÜÅö¤ËÍÇ½¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÆÃÄ§
¤Ê¤¼CA½Å»ë¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¶â°æ»á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢CA½Å»ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬½ÐÀ¤¤·¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ëÎã¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²áµî¤ò±¾¡¹¤¹¤ëCA½Å»ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤«¤é¡¢ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëPD½Å»ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡ÖÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë3¤Ä¤Î¼ÁÌä
¡ÖÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²áµî¡×¤«¤é¡ÖÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¡×¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤¿¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¤¢¤È²¿Æü¤Ç¤¹¤«¡©
¡¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡¦²¿¤«½õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¿¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä«Îé¡¦½ªÎé¤Ê¤É¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤è¤¤¤È¤³¤í¤À¡£3¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤¬¡¢±ü¤¬¿¼¤¤¡£¤³¤³¤Ç°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢£¸«ÀÑ¤â¤êÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¡Ö¤¢¤È²¿Æü¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤¢¤È²¿Æü¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¥¿¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´ü¸Â¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¡¢¼«Á³¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤òÆü¾ï¤Î±¿ÍÑ¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸½¾ì¤Î¸«ÀÑ¤â¤êÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÆÃ¤ËÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤ÆÍ¸ú¤Ê¼ÁÌä¤À¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¤Ç¤â¡¢Ãå¼êÁ°¤ÈÃå¼ê¸å¤Ç¤Ï¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤ÏÃå¼ê¸å¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤ê³ÎÅÙ¤¬Áý¤¹¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë1ÆüÌÜ¤è¤ê¤â2ÆüÌÜ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢2ÆüÌÜ¤è¤ê¤â3ÆüÌÜ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ï³ÎÅÙ¤¬Áý¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¸«ÀÑ¤â¤ê¤ÎÀµ³ÎÀ¤ÏÁý¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²¿Æü¤«·Ð¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤È1Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î³ÎÅÙ¤Ç½ª¤ï¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
°ìÈÌ¤Ë¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤â¡¢¿ÊÄ½´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±¿Ê¤ó¤À¤«¡©¡×¤ÈÊó¹ð¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Ç¼´ü¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤È²¿Æü¡×¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤Î¾ðÊó¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¥ê¥¹¥¯Í½ÃÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤Ä¤¤¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¾å»Ê¤ò¿´ÇÛ¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¤È¡¢ÂÐºö¤ÎÊó¹ð¤òÇ÷¤é¤ì¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Í¾·×¤Ê»Å»ö¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢¾å»Ê¤â¡ÖÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¡£¤À¤«¤é¡¢×ÖÅÙ¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¥¿¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¼«Á³¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤òÆü¾ï¤Î±¿ÍÑ¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸½¾ì¤Î¥ê¥¹¥¯Í½ÃÎÇ½ÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦1¤ÄÁÈ¿¥Ê¸²½¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÌäÂê¤ò½¦¤¤¾å¤²¤ë¾å»Ê¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤Î¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Ç¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¸½¾ì¤«¤éÌäÂê¤ò½¦¤¤¾å¤²¡¢Àè¼ê´ÉÍý¤ò¤¹¤ëÁÈ¿¥Ê¸²½¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¸½¾ì¤Î¹Í¤¨¤ëÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¡Ö²¿¤«½õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÌäÂê¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢ÌäÂê¤ò²¿¤È¤«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ä¤¤¡¢¤¢¤ì¤³¤ì»Ø¼¨¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¢¤ì¤³¤ì»Ø¼¨¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÌäÂê²ò·è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸½¾ì¤Ï¼«¤é¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö²¿¤«½õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ï¤ä¤µ¤·¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«Ê¬¤Ç²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¹Í¤¨¤ëÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¸½¾ì¤Î¤³¤È¤Ï¸½¾ì¤¬°ìÈÖÎÉ¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Ð¸³¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤¹¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¡£»þ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¤À¤ÈÆñ¤·¤¤¡¢³°Éô¤ò´¬¤¤³¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤¬½õ¤±¤ë¤È¸½¾ì¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤µ¤¨µ¯¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö·ë²Ì¤Ë¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤ëCA¾å»Ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡¤ò½¸¤á¤ëPD¾å»Ê¡×¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ÏÁÈ¿¥¤Î¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¡£
¢£ÁÈ¿¥¤Ç¡ÖPD¾å»Ê¡×¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤Ë¤Ï
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡¤ò½¸¤á¤ëPD¾å»Ê¡×¤òÁÈ¿¥Æâ¤ËÁÇÁá¤¯°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Þ¤¤ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö½õ¤±¤Æ¥Ü¡¼¥É¡×¤À¡£
¿ÞÉ½1¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Æ¥£¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥º¼Ò¤Ç1Ëü¿Í·î¡Ê1¿Í¤Îºî¶È°÷¤¬1¥«·î¤Ç¤³¤Ê¤»¤ëºî¶ÈÎÌ¤ò1¤È¤¹¤ëÃ±°Ì¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂçµ¬ÌÏ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ç¼ÂºÝ¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤«¤é¸½¾ì¥ê¡¼¥À¡¼¤Þ¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¿Þ¤Ë´é¼Ì¿¿¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£Æü¾ï¹Ô¤¦3¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Ç¾å»Ê¤¬ÌäÂê¤ò½¦¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î´é¼Ì¿¿¤Î²£¤Ë¤¢¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÅ½¤ë¡£
¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌ¤Ãå¼ê¡×¤Ï¾å»Ê¤¬ÌäÂê¤ò½¦¤¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢ÂÐºö¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¸½¾ì¤ÏÌäÂê¤òÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾å»Ê¤¬²ò·è¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸½¾ì¤âµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£¾å»Ê¤¬ÌäÂê²ò·è¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤é¡Ö¤ª½õ¤±Ãæ¡×¤ËÅ½¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤¿¤é¡¢¡Ö´°Î»¡×¤ËÅ½¤ë¡£¤â¤·¤â¡¢Ä¾Â°¤Î¾å»Ê¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ê¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤Î¾å»Ê¤Ë¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤òÅ½¤ê¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£ÌäÂê¤Ï½é´ü¤Û¤É¸«¤Ä¤«¤ê¤Å¤é¤¯¡¢¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¿¼¹ï²½¤¹¤ë
ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¤É¤Î¾å»Ê¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±ÌäÂê¤ò½¦¤¤¾å¤²¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«°ìÌÜÎÆÁ³¡£¤½¤ì¤ò·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤â¾ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È·ë²Ì¤Ë¥±¥Á¤ò¤Ä¤±¤ëCA¾å»Ê¤Ï¶îÃà¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡¤ò½¸¤á¤ëPD¾å»Ê¡×¤¬ÁÈ¿¥Ãæ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤Î±¿ÍÑ¤ÏÆ°²è¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¿ÞÉ½2¤ÏÌäÂêÈ¯¸«¤ÈÌäÂê²ò·è¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½é´ü¤Ç¤Ï¡¢ÌäÂêÈ¯¸«¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¤Þ¤ÀÌäÂê¤Ï¾®¤µ¤ÊÃÊ³¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê²ò·è¤Ï¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ï²ÄÇ½¤Ç»þ´Ö¤â¥³¥¹¥È¤â¤µ¤Û¤É¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸å´ü¤Ç¤Ï¡¢ÌäÂê¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ª¤Î¤º¤ÈÈ¯³Ð¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢·Ð±Ä´´Éô¤Ê¤É´¬¤¹þ¤à´Ø·¸¼Ô¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌäÂê²ò·è¤Ë»þ´Ö¤â¥³¥¹¥È¤â¤«¤«¤ë¡£¡ÖÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë3¤Ä¤Î¼ÁÌä¡×¤È¡Ö½õ¤±¤Æ¥Ü¡¼¥É¡×¤Ï¡¢ÌäÂê²ò·è¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤ò·ã¸º¤µ¤»¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®¸ù³ÎÎ¨¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
----------
´ßÎÉ Íµ»Ê¡Ê¤¤·¤é¡¦¤æ¤¦¤¸¡Ë
¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó CEO
Á´ÂÎºÇÅ¬¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÍýÏÀTOC¡ÊTheory Of Constraints¡§À©ÌóÍýÏÀ¡Ë¤ò¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È³¦¡¢¹ÔÀ¯²þ³×¤Ç¼ÂÁ©¡£³èÆ°À®²Ì¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö»°ÊýÎÉ¤·¤Î¸ø¶¦»ö¶È¡×¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥ÈÇî»Î¤ÎÀä»¿¤òÍá¤Ó¡¢2007Ç¯4·î¤Ë¹ñºö¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£08Ç¯4·î¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥ÈÇî»Î¤ËÀÁ¤ï¤ì¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Ê¤ë¡£¹ñÅÚ¸òÄÌÂç³Ø¹»Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØÁ´ÂÎºÇÅ¬¤ÎÌäÂê²ò·èÆþÌç¡Ù¡Ø¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë3¤Ä¤ÎÆ»¶ñ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡ØºÇÃ»¤ÇÃ£À®¤¹¤ë¡¡Á´ÂÎºÇÅ¬¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡Ø¡Ú¿·ÈÇ¡Û»Ò¤É¤â¤Î¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë3¤Ä¤ÎÈëÌ©Æ»¶ñ¡Ù¡Ê¥Ê¥Ä¥á¼Ò¡Ë¡¢´Æ½¤½ñ¤Ë¡Ø¥¶¡¦¥´¡¼¥ë ¥³¥ß¥Ã¥¯ÈÇ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó CEO ´ßÎÉ Íµ»Ê¡Ë