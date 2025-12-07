Ž¢¤Ù¤é¤Ü¤¦Ž£¤ÎÂØ¤¨¶ÌÀâ¤Ï¹ÓÅâÌµ·Î¡Ä»Ë¼Â¤Ç¤ÏŽ¢½¾°ì°ÌŽ£¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¥é¥¹¥Ü¥¹°ì¶¶¼£ºÑ¤¬»Ä¤·¤¿ËëÉÜÊø²õ¤Î¥¿¥Í
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤â½ªÈ×¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤éÅÓÅ²¤â¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ï·Ãæ¤«¤é¼ºµÓ¤·¤¿¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸µÂç±üÁí¼èÄù¤Î¹â³Ù¡ÊÉÚ±Ê°¦¡Ë¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ÎÂ¦¶á¤À¤Ã¤¿»°±º¾±»Ê¡Ê¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ë¡¢²ÐÉÕÅðÂ±²þÊý¤ÎÄ¹Ã«ÀîÊ¿Â¢¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢°ì¿Í¤ÎÅ¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
4¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤«¤Ä¤ÆÊ¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤¬µººî¤Ë½ñ¤¡¢Ì¿¤ò¤Í¤é¤ï¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÐúÑ´(¤¯¤°¤Ä)¹¥¤¤ÎÂçÌ¾¡×¤òÅ¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤âÃç´Ö¤ËÍ¶¤¤¹þ¤ó¤À¡£Âè44²ó¡Ö¶õÈô¤Ö¸»Æâ¡×¡Ê11·î16ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÈÂè45²ó¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤Ï¼Ì³Ú¡×¡Ê11·î23ÆüÊüÁ÷¡Ë¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢10Âå¾·³²È¼£¤Î¸å·Ñ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²È´ð¡Ê±üÃÒºÈ¡Ë¤ä¡¢Ï·Ãæ¼óºÂ¤Î¾¾Ê¿Éð¸µ¡ÊÀÐºä¹ÀÆó¡Ë¤¬µÞ»à¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ë¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤¬ÐúÑ´¤òÁà¤ë±ÇÁü¤¬½Å¤Í¤é¤ì¡¢ÇØ¸å¤Ç¼£ºÑ¤¬°ÅÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Äê¿®¤é¤Ï¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢°»ö¤Î¹õËë¤¿¤ë¼£ºÑ¤òË´¤¼Ô¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤ÎÌò¼Ô³¨¤â¡¢¤½¤ÎÊ¸Ì®¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´²À¯¤Î²þ³×¤Ç³èµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÇµïÄ®¤ÇÁ¾²æº×¤¬³«¤«¤ì¡¢Ìò¼Ô¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤ê¤ÇÍÙ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Íµ¤¤ÎÌò¼Ô¤ò³¨¤Ë¤·¤Æ¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¤¬½ñ¤¤¤¿±½¤òÎ©¤Æ¡¢¼£ºÑ¤ò¤ª¤Ó¤´ó¤»¤ë¡½¡½¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÁÔÂç¤Ê¤¿¤¯¤é¤ß¤Ç¡¢¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×¤ä¡ÖË½¤ì¤óË·¾·³¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢ÏÃ¤Ï¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¤µ¤¹¤¬¤Ë¹ÓÅâÌµ·Î
Âè46²ó¡ÖÁ¾²æº×¤ÎÊÑ¡×¡Ê11·î30ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼£ºÑ¤ò¤ª¤Ó¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼£ºÑ¤ÏÈà¤é¤Î·×Î¬¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Àè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢ÆÇñ½Æ¬¤ÇµÕ½±¤·¤¿¡£¡ÖÐúÑ´¹¥¤¤ÎÂçÌ¾¡×¤Ø¤ÎÈ¿·â¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤«¡¢¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Âè47²ó¡Öñ½Æ¬¤³¤ï¤¤¡×¡Ê12·î7ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¶Ã¤¯¤Ù¤ºö¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼£ºÑ¤ÏÄê¿®¤äÊ¿Â¢¤é¤ËÊá¤é¤¨¤é¤ì¡¢±ó¤¯¤Î¸ÉÅç¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢Èà¤é¤ÎÉü½²¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢¼£ºÑ¤ÏÂØ¤¨¶Ì¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¸å¤Î¼£ºÑ¤¬¤¸¤Ä¤ÏÂØ¤¨¶Ì¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢¾ÚÌÀ¤¹¤ë¼êÎ©¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¹ÓÅâÌµ·Î¤Ë¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¼£ºÑ¤Ï±£Á³¤¿¤ëÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢½ÐÀ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
´²À¯11Ç¯¡Ê1799¡Ë1·î¤Ë¤Ï¡¢½¾Æó°Ì¸¢ÂçÇ¼¸À¤Ë½öÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ë²ÈÆÄ¤òÏ»ÃË¤ÎÀÆÆØ¤Ë¾ù¤Ã¤Æ±£µï¤¹¤ë¤¬¡¢Ê¸À¯3Ç¯¡Ê1820¡Ë4·î¤Ë¤Ï½¾°ì°Ì¡¢Æ±8Ç¯¡Ê1825¡Ë3·î¤Ë¤Ï½ÚÂç¿Ã¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¼£ºÑ¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿´²À¯6Ç¯¡Ê1794¡Ë¤«¤éÆ±7Ç¯¡Ê1795¡Ë¤´¤í¤«¤é¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤¯¤é¤Ù¤ë¤È¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤¬Â¿¾¯¤ÏÇö¤é¤¤¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ï¤Ç¤¤ë¡£
¢£¤Ê¤¼¼£ºÑ¤Ï¥é¥¹¥Ü¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
ÆÁÀî²ÈÀÆ¤Ï¾·³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å·ÌÀ7Ç¯¡Ê1787¡Ë¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À15ºÐ¡ÊËþ13ºÐ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤ß¤º¤«¤é¸æÄíÈÖ¡Ê8Âå¾·³µÈ½¡¤¬¤â¤¦¤±¤¿¾·³Ä¾Â°¤ÎÈëÌ©¾ðÊóÁÈ¿¥¡Ë¤ò¶î»È¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Ë¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢Ï·Ãæ¤Þ¤«¤»¤Ë¤»¤º¤ËËëÀ¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ÏÉã¼£ºÑ¤Î°Õ¤ËÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼£ºÑ¤ÏÊÌ¤ÎÊýÌÌ¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÌîË¾¤ò´ÓÅ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ãå¡¹¤È¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
°ì¶¶²È¤È¤Ï¡¢¾·³µÈ½¡¤¬¾·³²È¤Î·ì¶Ú¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¤¦¤±¤¿¸æ»°¶ª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¸æ»°¶ª¤Ï¸æ»°²È¤È¤É¤¦°ã¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ÈøÄ¥¡¢µª½£¡¢¿å¸Í¤Î¸æ»°²È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¹Âç¤ÊÎ¾ÃÏ¤ò¤â¤ÄÂçÌ¾¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î²È¿Ã¤ò¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¸æ»°¶ª¤ÏÎÎÃÏ¤ò¤â¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂçÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËëÉÜ¤ÎÄ¾¿Ã¤È¤·¤Æ¹¾¸Í¾ëÆâ¤Ë½»¤ß¡¢¾·³¤ÎÄ¾³íÎÎ¤«¤éÉÞ»ý¤ò¼õ¤±¤È¤ë¿ÈÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Îò»Ë¤ä²È³Ê¡¢ÎÎÃÏ¤ä¸¢¸Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸æ»°²È¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç°ì¶¶¼£ºÑ¤Ï¡¢ÂÀÊ¿¤ÎÀ¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÉðÎÏ°Ê³°¤ÎÊýË¡¤Ç¡¢°ì¶¶²È¤ÎÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¡¢À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Á´¹ñ¤ò°ì¶¶¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤¹
¼£ºÑ¤ÎÃäÃË¤ÎËÀéÂå¡Ê¤Î¤Á¤Î²ÈÀÆ¡Ë¤¬¡¢10Âå¾·³²È¼£¤ÎÍÜ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ºÇ½é¤Ë¼£ºÑ¤¬µá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃË»ù¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¾·³²È¤Î·ì¶Ú¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¡¢²ÈÀÆ¤Ï¾·³¿¦¤ò·Ñ¤¤¤ÀºÝ¡¢°ì¶¶²È¤«¤é¡Ö»Ò½÷¤òÂ¿¤¯¤â¤¦¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦·±²ü¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÈÀÆ¤Ï¤½¤ì¤ËÃé¼Â¤Ë½¾¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ53¿Í¤â¤Î»Ò½÷¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÎëÌÚÁÔ°ì»á¤Ï¤³¤¦½ñ¤¯¡£¡Ö²ÈÀÆ¤Ï¡ØÇòµíÍï¡Ù¤È¤¤¤¦º£¤Î¥Á¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯ÆýÀ½ÉÊ¤ò¹¥¤ß¡¢À¸Õª¤âÂç¹¥Êª¤Ç°ìÇ¯ÃæËèÆü·ç¤«¤µ¤º¿©¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀºÎÏÁý¶¯¤Î¤¿¤á¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤«¤é¤Ä¤¯¤Ã¤¿Ê´Ëö¤Î´ÁÊýÌô¡Ê³¤¶é¿Õ¤È¤¤¤¦¡Ë¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¾·³¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡×¡Ê¡ØÍ·²¦¾·³¡¦ÆÁÀî²ÈÀÆ¤Î¸ùºá¡Ù²ÖÅÁ¼Ò¡Ë¡£
¼£ºÑ¤ÎºÇÂç¤ÎÌîË¾¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿Â©»Ò¤Î»Ò½÷¤ò¡¢³ÆÃÏ¤ÎÂçÌ¾¤Î¤â¤È¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¾·³²È¤òÉ®Æ¬¤ËÁ´¹ñ¤ÎÂçÌ¾²È¤ò°ì¶¶¤Î·ì¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÃ£À®¤µ¤ì¤¿¡£
²ÈÀÆ¤ò¾·³¤Ë¤·¤Æ¾·³²È¤ò¡Ö¾è¤Ã¼è¤Ã¤¿¡×¼£ºÑ¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«¿È¤Î¸ÞÃË¤ÎÀÆ¶©¤ò¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤¬Çò²ÏÈÍ¤Î¾¾Ê¿²È¤ËÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤Æ°ÊÍè¡¢·Ñ¤°¼Ô¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÄ°Â²È¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢°ì¶¶²È¤ÏÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼£ºÑ¤ÎÏ»ÃË¤ÎÀÆÆØ¤Ë·Ñ¤¬¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¶¿å²È¤Ë¤Ï²ÈÀÆ¤Î¸ÞÃË¤ÎÆØÇ·½õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢¸æ»°¶ª¤ò¤¹¤Ù¤Æ°ì¶¶¤ÇËä¤á¤¿¡£
¢£¸æ»°²È¤Î¿å¸Í¤Ë¤ÏÂ¹Ì¼¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À
Â³¤¤¤Æ¡¢²ÈÀÆ¤Î¼·½÷¤ÎÊöÉ±¤ò¿å¸ÍÆÁÀî²È¤ÎÀÆ½¤¤Ë²Ç¤¬¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼£ºÑ¤Î¼¡ÃË¤Ç¤¢¤ë¼£¹ñ¤Î»Ò¤ÎÀÆÄ«¤òÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤Î½¡ËÓ¤Î¸å·Ñ¤Ë¿ø¤¨¡¢ÀÆÄ«¤ËÃË»Ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢²ÈÀÆ¤Î½½¶åÃË¤ÎÀÆ²¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÆ²¹¤¬ÁáÀ¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Â³¤¤¤Æ²ÈÀÆ¤Î½½ÆóÃË¤ÎÀÆÁñ¤¬ÈøÄ¥¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ°ì¶¶¤Î¿Í´Ö¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢10ËüÀÐ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¶á¹¾È¬È¨¤ÎÅý¼£¸¢¤ò¤¢¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
µª½£ÆÁÀî²È¤Ë¤Ï¡¢¼·ÃË¤ÎÀÆ½ç¤ò¼£Êõ¤ÎÍÜ»Ì»Ò¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê¡¢Æ±²È¤ò·Ñ¤¬¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¾·³²È¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò·Ñ¤°²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¸æ»°¶ª¤È¸æ»°²È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢°ì¶¶¤Î·ì¤ÇÀ÷¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¿ÆÈÍ¤ò¤Ï¤¸¤áÍÎÏÂçÌ¾¤Ë¡¢²ÈÀÆ¤Î»Ò¤ò¼¡¡¹¤ÈÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤È¤¯¤Ë¿ÆÈÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¨¥µ¡×¤ò¤¢¤¿¤¨¤ÆÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤¿¡£Ê¡°æÈÍ¾¾Ê¿²È¤ËÆó½½ÆóÃË¤ÎÀÆÁ±¤òÆþ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï2ËüÀÐ¡¢ÄÅ»³ÈÍ¾¾Ê¿²È¤Ë½½¸ÞÃË¤ÎÀÆÌ±¤òÆþ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï5ËüÀÐ¡¢ÌÀÀÐÈÍ¾¾Ê¿²È¤ËÆó½½Ï»ÃË¤ÎÀÆÀë¤òÁ÷¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤â2ËüÀÐ¤ò²ÃÁý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥¾ò·ï¤ÇÄà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³°ÍÍ¤Ç¤âº´²ìÈÍÆéÅç²È¤Ë½½È¬½÷¤ÎÀ¹É±¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ç¯³Û3000Î¾¤Î»ý»²¶â¤ò¤â¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤½¤·¤ÆËëÉÜ¤ÎÅ¾Ê¤¤Ë
¤à¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤é¤Î±ïÁÈ¤Ï¡¢Ê¸À¯10Ç¯¡Ê1827¡Ë2·î¤Ë¼£ºÑ¤¬»àµî¤·¤Æ¸å¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤à¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¼£ºÑ¤¬Éß¤¤¤¿Ï©Àþ¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤³¤¦¤·¤ÆÎÎÅÚ¤âÄ¾¿Ã¤â¤â¤¿¤Ê¤¤°ì¶¶²È¤¬¡¢·ì±ï´Ø·¸¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°ìÅÀ¤À¤±¡ÖÍî¤ÁÅÙ¡×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¿å¸ÍÆÁÀî²È¤Ë²Ç¤¤¤ÀÊöÉ±¤Ë»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿å¸Í¤À¤±¤Ï°ì¶¶¤Î·ì¤ËÀ÷¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸åÆ£°ìÏ¯»á¤Ï¡Ö¿å¸Í¤À¤±¤¬¡¢°ì¶¶¤Î·ì¤Î³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°Ê¸å¤Î¼£ºÑ¤Î»×ÏÇ¤Ë¤¿¤À°ì¤Ä¤Î²Ò¤Î¼ï¤ò»Ä¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼£ºÑ¡¦²ÈÀÆ¤Î»à¸å¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢°Ý¿·¤ÎÁ°¡¢ÆÁÀî¤ÎÈÍÖ¢¤Ç¤¢¤ë¸æ»°²È¿å¸Í¤¬¡¢Âº²¦Ú·°Ð¤ÎµÞÀèË¯¤È¤Ê¤ê¡¢ËëÉÜ¤Ë¤¿¤Æ¤Ä¤¡¢°ÂÀ¯¤ÎÂç¹ö¡¢°æ°ËÂçÏ·½±·â¡¢ÃÞÇÈ»³µóÊ¼¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç»ö·ï¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Îõ¸ø¿å¸ÍÀÆ¾¼¤¬°ì¶¶¤Î·ì¤Î³°¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È°ì¶¶°ì²È¡É¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤Åö»þ¤ÎÆÁÀîËëÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤º¡¢ËëÉÜ¤â¤Þ¤¿Èà°ì¿Í¤ËÎä¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡ØÅÄ¾Â°Õ¼¡ ¤½¤Îµõ¼Â¡ÙÀ¶¿å½ñ±¡¡Ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Î·ì¤ÇÀ÷¤á¤¹¤®¤¿·ë²Ì¡¢»öÂÖ¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¡¢ËëÉÜ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Å¾Ê¤¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÆÀÌ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤ë¼ï¤Î°ÂÄê¤òÆÀ¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²þ³×¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢ËëÉÜ¤ÎÊø²õ¤¬Áá¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï°ì¶¶¼£ºÑ¤¬¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÀ¯ÊÑ¡×¸å¤â¡¢±£Á³¤¿¤ëÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
