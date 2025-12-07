¥í¥Ã¥Æ¡¢²ÏÂ¼¤È¾åÅÄ¤¬ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡Ö´õÍ³æÆ¤Ë1ËÜ¤Ï·è¤á¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î²ÏÂ¼Àâ¿Í¤È¾åÅÄ´õÍ³æÆ¤¬7Æü¡¢LaLa arena TOKYO-BAY¤Ç¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¡ÖÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡×¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£Î¾Áª¼ê¤Ï¡¢»î¹ç¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÅÐ¾ì¤·¡¢1Ê¬´Ö¤Ë3ËÜ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï²ÏÂ¼¤¬3ËÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡Ê¾åÅÄ¤Ï£°ËÜ)¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À®¸ù¡£
¢§ ²ÏÂ¼Àâ¿Í
¡Ö´õÍ³æÆ¤Ë£±ËÜ¤Ï·è¤á¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À®¸ù¤·¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¢§ ¾åÅÄ´õÍ³æÆ
¡Ö²ÏÂ¼¤µ¤óÂç¿Í¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç£±ËÜ·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×