¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡ÛTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¶áÆ£²Æ»Ò¤¬12·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¶áÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿·ëº§¼°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£ÍÑ¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¹ØÆþ¡ª¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¡£¡Öº£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÉþÁõ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ù¥í¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ªÊ¢¤òÍ¥¤·¤¯°ú¤Î©¤Æ¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¡Ö¤ªÊ¢¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬¾åÉÊ¡×¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÆ£¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯10·î¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Âç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¡¢Æ±·î25Æü¤ò°Ê¤Æ»ºµÙÆþ¤ê¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
