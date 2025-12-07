À¸¸«°¦ÎÜ¡¢Èþ¸ªºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Ë¥Ã¥È»ÑÈäÏª¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡Û½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¤¬12·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û23ºÐÈþ¿Í¥â¥Ç¥ë¡Ö¤ªÈ©¤¹¤Ù¤¹¤Ù¡×¸ª¥é¥¤¥ó¤Î¤¾¤¯¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë»Ñ
À¸¸«¤Ï¡ÖËÜÆü23»þ¡Á¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤ À§Èó¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¡ÊËè½µÅÚÍË23»þ¡Á¡Ë¤Î»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Í¥®¤Ê¤É¤¬¤¿¤¯¤µ¤óºÜ¤Ã¤¿»®¤òÁ°¤Ë¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òºî¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ë¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬±Ç¤¨¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¤·¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÈ©¤¹¤Ù¤¹¤Ù¡×¡ÖÈÖÁÈ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡À¸¸«°¦ÎÜ¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Ë¥Ã¥È¤«¤éÈþ¸ª¥Á¥é¥ê
¢¡À¸¸«°¦ÎÜ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
