SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡õÅÄÃæ¼ù¡Ö¤³¤Î6¼þÇ¯¤òÀ¹Âç¤Ë¡×Âç³¢Æü¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡¦¥«¥¦¥³¥ó¡¦¹ÈÇò¡ÄÅÜÅó¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ØÇ®°Õ¸ì¤ë

¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡ÛSixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤ÈÅÄÃæ¼ù¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSixTONES¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿Ëè½µÅÚÍË23»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤Ë¸þ¤«¤¦Â¿Ë»¤Ê12·î31Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÅÄÃæ¤¬¡Öº£ÆüÁ´ÉôÇ¯Ëö¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢12·î31Æü¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCOUNTDOWN JAPAN 25¡¿26¡×¤Î½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡×¡¢¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¢¨°Ê¹ß¡Ö¹ÈÇò¡× ¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á11»þ45Ê¬¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Æ±ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢SixTONES¹±Îã¤ÎÂç³¢Æü¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡¢1·î1Æü¤Î¥ê¡¼¥À¡¼·è¤á¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤â¹ðÃÎ¡£¾¾Â¼¤Ï¡ÖÈ¾Æü¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È¡ÊÇÛ¿®¤¹¤ë¡Ë¡£¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25¡¿26¡Ù¤È¤«¤ÎÁ´Éô¤Î»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ò¤É¤ó¤É¤óËä¤á¤Æ¤¯¡×¤ÈÅÜÅó¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç³¢Æü²¿¤«¤Ä¤±¤ì¤Ð¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡£YouTube¤Ê¤Î¤«¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÇ®°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¡Ö¤³¤Î6¼þÇ¯¤òÀ¹Âç¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈSixTONES¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤Ø¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÅÄÃæ¤Ï¡Ö¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤â6¼þÇ¯¥á¥É¥ì¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈË¿½ê¤«¤éÇÛ¿®¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡£6¼þÇ¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤è¤ê¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¿§¡¹¤ò¤ä¤ë¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¸ý¤Ë¡£¾¾Â¼¤â¡Ö¹¥¤¤Ê¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤á¤ë¾ì½ê¡×¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
Â³¤±¤ÆÅÄÃæ¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤Î¡ØCOUNTDOWN CONCERT¡Ù¤âµ×¡¹¤Ë¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È´üÂÔ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ¯±Û¤·¤¿¸å¤Î¥ê¡¼¥À¡¼·è¤á¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡¢¹±Îã¤Î¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤ë¡×¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎÏÀâ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾¾Â¼¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÇ¯±Û¤·¤ÎÁ´Éô¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ÇÄù¤á¤ë¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
