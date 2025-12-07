¡Úºå¿À£±£±£Ò¡¦¤ê¤ó¤¯¤¦£Ó¡Û¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Û¥¦¥ì¥ó¤¬¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤¹¡¡»Åç¹î½Ùµ³¼ê¡ÖºÇ¸å½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£±£²·î£·Æü¤Îºå¿À£±£±£Ò¡¦¤ê¤ó¤¯¤¦£Ó¡Ê£³ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¥À¡¼¥È£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£¶Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢Ã±¾¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Û¥¦¥ì¥ó¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦°ÂÃ£¾¼É×±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¥·¥Á¡¼¡Ë¤¬¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£±£°ÉÃ£¶¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡Àè¹Ô¤·¤¿ÇÏ¤Ç¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¥Ï¥Ê¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥ë¥»¥ó¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ºØÆ£À¿±¹¼Ë¡¢Éã¥¤¥ó¥È¥¥¡¼¥ß¥¹¥Á¡¼¥Õ¡Ë¤Î£²ÈÖ¼ê¤òÄÉÁö¡£Ä¾Àþ¤Ï£²Æ¬¤ÎÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¿¤Ó¤ò¸«¤»¡¢Æ¬º¹¤Çº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡££³Ãå¤Ï£³ÈÖ¼ê¤Ç±¿¤ó¤À¥¸¥ç¡¼¥í¡¼¥ê¥Ã¥È¡£
¡¡£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ëµ³¾è¤·¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Åç¹î½Ùµ³¼ê¤Ï¡ÖÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¹Ô¤¯ÇÏ¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê£²ÃåÇÏ¤¬¡Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤·¤Ö¤È¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¤«¤ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¡ÊÁ°¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Î¶¥ÇÏ¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£