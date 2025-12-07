½é¤á¤Ï ´°àú¤ÊÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Û¤É¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×ºÊ¤¬¡¢Î¥º§¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¡ãÌ¡²è¡ä
¡¡¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ²º¤ä¤«¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢°ì¸«´°àú¤ÊÉ×¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÉ×¤È¿´¤¬Á´Á³ÄÌ¤¸¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¢¡¥«¥µ¥ó¥É¥é¾É¸õ·²¤È¤Ï¡©
¡ØÉ×¤È¿´¤¬ÄÌ¤ï¤Ê¤¤¡¡¥«¥µ¥ó¥É¥é¾É¸õ·²¤Ç¾Ð¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¬Î¥º§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡¡2023Ç¯È¯Çä¡¡¸¶°Æ¡¦¥¢¥´»³¡¢Ãø¡¦Ä»Æ¬¤æ¤Ð¡Ë¤Ï¡¢ÎÉ¹¥¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ê¡¢¥«¥µ¥ó¥É¥é¾É¸õ·²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤¬É×¤ÈÎ¥º§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤òÉÁ¤¤¤¿¼ÂÏ¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¸¶°Æ¼Ô¤Î¥¢¥´»³¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¶¡2¿Í¤ÈÊë¤é¤¹¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡£¼«¿È¤Î²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤òSNS¤ä¥Ö¥í¥°¡Ö¥¢¥´»³¤È¥ä¥Ð¥¤ÅÛ¤é¡×¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤ÎÂ³ÊÔ¡¢¥Ö¥í¥°¡Ö¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼É×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¸å¤ÎÏÃ¡×¡Ê¥¢¥´»³¤È¥ä¥Ð¥¤ÅÛ¤é¡Ë¤â¡¢2025Ç¯8·î¤Ë´°·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨¸½ºß¡¢¡Ö¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼¡×¤Ï¡Ö¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤Ë¡Ë¡£
¡¡¥«¥µ¥ó¥É¥é¾É¸õ·²¤È¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä²ÈÂ²¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¤Ò¤È¤ÄASD¡Ê¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡Ë¤Ê¤É¤Î¶¦´¶À¤ÎÄã¤¤ÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ëµ¯¤ë¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Î¤³¤È¡£Ã¯¤â¤¬´Ù¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤±¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ½ñ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¥¢¥³¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡É×¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤½¤¦¤¤¤¦ÆÃÀ¡É¤Ê¤À¤±
¡ã»ä¤ÎÍ×Ë¾¤âÏÃ¤â¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¿Í¡ä¡Ê¡ã¡¡¡ä¤ÏÆ±½ñ¤è¤ê°úÍÑ¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¸µ¥®¥ã¥ë¤ÇÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥³¤Ï¡¢É×¤Î¥æ¡¼¥Þ¤ò¤½¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê·ëº§À¸³è¤ò¤ª¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¸ý¤ÇÅ·Á³¥¥ã¥é¤Ê¥æ¡¼¥Þ¤ÎÀ³Ê¤ò¡¢¥¢¥³¼«¿È¤âºÇ½é¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¥¢¥³¤Î¿´¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍÑ°Õ¤¹¤ë¤«¤é¤½¤ÎÊÕ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥³¤¬¥á¥¤¥¯¤ò³«»Ï¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÊÕ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò±吞¤ß¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¡¼¥Þ¡£¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¥æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡É×ÉØ¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿»þ¤ÎÈ¿±þ¤â¡Ö¤¨¡¢¤¢¡¢¤½¤Ã¤«¡×¤È¡¢ÌµÉ½¾ð¤ÎÌµ´¶Æ°¡£ÉÂ±¡¤ò¤É¤³¤Ë¤¹¤ë¤«Çº¤ßÁêÃÌ¤¹¤ë¥¢¥³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¢¥³¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È¡¢Â¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥³¤¬Ë¾¤à¤Î¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»×¤¤¤ä°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤·¡¢¶¦´¶¤·¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥±¥ó¥«¤·¤Ê¤¬¤é¤â°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âºÊ¤Ë½¾¤¦É×¤Ï¡¢À¤´ÖÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¤É×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢²¿»ö¤Ë¤âÌµ´Ø¿´¤Ê¿Í¤È¤·¤«±Ç¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥Þ¤ÏÎ¥º§¸å¤ËASD¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤Ë¤Ï°µ¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢ASD¤ÎÆÃÀ¤Ç¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡É×¤âÌ¼¤â¡¢ASD¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿
¡¡¥¢¥³¤È¥æ¡¼¥Þ¤ÎÄ¹½÷¡¢¤·¤º¤¯¤ÏÂ¾¤Î»Ò¤É¤â¤è¤êáòáû¤¬Â¿¤¯¡¢¥¢¥³¤ÏÀìÌç°å¤ËÁêÃÌ¤·¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥æ¡¼¥Þ¤Ï¤É¤³¤«Îä¤ä¤ä¤«¤ÊÂÖÅÙ¡£¥¢¥³¤Ï¤¿¤À¡¢¤â¤·¤âÌ¼¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°é¤ÆÊý¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¤È´ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤º¤¯¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢ASD¡Ê¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£IQ¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤ÇÃÎÇ½¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì°Â¿´¤·¤¿¥¢¥³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ë¤âµ¤¤¬¤«¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤º¤¯¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤«¤é¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¢¤ë¥æ¡¼¥Þ¤òÈò¤±¡¢¶±¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥Ñ¤Ï¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¥¤¥ä¡¢¤È¤¤¤¦¤·¤º¤¯¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¥¢¥³¤Ï¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Õ¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÈ¯Ã£¾ã³²¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¥æ¡¼¥Þ¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ø³Á³¤È¤¹¤ë¥¢¥³¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤È¿´¤¬ÄÌ¤ï¤Ê¤¤Æü¡¹¤ËÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¥«¥µ¥ó¥É¥é¾É¸õ·²¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢É×¤âÎ¥º§¸å¤ËASD¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯8·î¤Ë´°·ë¤·¤¿¥Ö¥í¥°Ì¡²è¡Ö¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼É×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¸å¤ÎÏÃ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¥º§¤ò¤á¤°¤ëÉ×¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÍ½ÁÛ³°¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
