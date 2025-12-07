¤á¤Æ¤ª¤éLapis¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä ¥¯¡¼¥ë¤Ç´Å¤¤Èù¾Ð¤ß¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÅÐ¾ì
¡¡2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é- Meteorites -¡×¤ÎLapis¤¬£·Æü¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢½é¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Lapis¤¬¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¥Ý¡¼¥º¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡£¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡¢3Ï¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥é¥ó¥À¥à¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î4¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Á´Éô¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÇÊ£À½Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Lapis¤Ï¡¢ÆüÉÕ¤±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿¼Ìë0»þ²á¤®¤Ë¸ø¼°X¤Ë¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×µ³»ÎX¤Ð¤¡¤¦¤«¤é¤Î¡Ö²¦»ÒÍÍ¡¡À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÂçÀª¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤«¤é¤âÀ¹Âç¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£