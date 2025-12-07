¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¡¡Ôú¤é¤ì¤¿Áí³Û¤Ç¡Ö·Ú¤¯¥Ó¥ë·ú¤Ä¡×Ä¾Â°¤ÎÀèÇÚ¤È¤Ï¡¡¥®¥ã¥é¸ò¾Ä¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç²¸¿Í
¡¡ÃËÀ4¿ÍÁÈ¡Ö¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¡×¤ÎÊ¡ÅÄÍªÂÀ¡Ê39¡Ë¤ÈÃ¤Ì¦ÍºÂç¡Ê39¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎÅìµþMX¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤Î¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¿À¤µ¤Þ¡×¤Ë½Ð±é¡£»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¤Ì¦¤Ï¡ÖDOMOTO·»¤µ¤ó¤Ï¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤ÎÄ¾Â°¤ÎÀèÇÚ¡£¤º¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÆÃ¤ËÆ²ËÜ¸÷°ì¤È¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖEndless¡¡SHOCK¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤¬Ä¹¤¯¡Ö2¤«·î¤È¤«¸ø±é¤Ç°ì½ï¤Ëµï¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤Î´ü´Ö¤¬¤â¤¦10Ç¯Ä¶¤¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é1000²ó°Ê¾å¤½¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È´Ø·¸¤Î¿¼¤µ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÑËÜÈÖÃæ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÈÓ¹Ô¤¯¤ó¤Ç¡£¸÷°ì·¯¤Ê¤ó¤ÆËÍ¤é¤ËÔú¤Ã¤¿³Û¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é·Ú¤¯¥Ó¥ë¤¬·ú¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö±³¤ä¤ó¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤ÎMC¹â¶¶¤Ë2¿Í¤Ç¡Ö¥Þ¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¸÷°ì·¯¡¢ËÍ¤é¤Î¥®¥ã¥é¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤Ï²¶¤ÎÉñÂæ¤Ë¤¢¤ó¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢²¶¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¡É¤Ã¤Æ¡×¡£¹â¶¶¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó2¿Í¤ÇÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
