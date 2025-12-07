¼Ò²ñ¿ÍÍî¸ìÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡¡17ÂåÌÜÌ¾¿Í¤ÏÂç²ñ½é±þÊç¤Ç½éÍ¥¾¡¡¡ÅìµþÅÔ¤Î¾¾ÎëÄâÎµÀð¤³¤ÈÎëÌÚÎµ°ì¤µ¤ó
¡¡¡ÖÂè17²ó¼Ò²ñ¿ÍÍî¸ìÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡×¤¬7Æü¡¢Âçºå¡¦ÃÓÅÄ»Ô¤ÎÃÓÅÄ»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢¾¾ÎëÄâÎµÀð¤³¤ÈÎëÌÚÎµ°ì¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£Âè17ÂåÌ¾¿Í¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÌÌ»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¡¢60ºÐ¤Î´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¡¢¤¤¤¤¿·ºî¤¬¤Ç¤¤¿¤é±þÊç¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Èº£Ç¯½é¤á¤ÆÂç²ñ¤Ë±þÊç¤·¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¡£½é±þÊç¡¢½é½Ð¾ì¤ÇÍ¥¾¡¤Î²÷µó¤òÃ£À®¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¸µ¡¹¡¢¥é¥¸¥ª¤ÇÍî¸ì¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿¡£10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÃÎ¿Í¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤ÊÄ¹ÃË¤ÈÃÏ¸µ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Íî¸ì¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤è¤ê»ä¤¬¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍî¸ì¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÍî¸ì¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍî¸ì¤ò±é¤¸¤ëÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¸³è¤ÎÃæ¿´¤¬Íî¸ì¤Ë¡£Ä¹½÷¤Î±¿Æ°²ñ¤è¤êÍî¸ì²ñ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡Ö²Ç¤µ¤ó¤«¤éÊÌ¤ìÏÃ¤â½Ð¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿ÂêÌÜ¤Ï¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¡×¡£±ó³ÖÁàºî¡¢¼«Æ°À©¸æ¤ÇÈô¤ÖÌµ¿Í¹Ò¶õµ¡¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¥Í¥¿¤ÏÍ©Îî¤Î¡Ö¤É¤í¡¼¤ó¡×¤Î¤³¤È¡£¼«¿È¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ç¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¿Í¼êÉÔÂ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¤¢¤ÎÀ¤¡É¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¸Æ¤ó¤ÇÆ¯¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥â¥Î¡£À»ÆÁÂÀ»Ò¤¬10¿Í¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò°ìÅÙ¤Ë¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¥Î¥¢¤ÎÈ¢½®¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡£Â¿¤¯¤Î°Î¿Í¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¸µ¥Í¥¿¤ò10Ê¬´Ö¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤ò»×¤ï¤»¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤â¤¤¤Æ¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¥Ð¥ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤·¤¿¤«¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÅ¾¿¦¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¡©Âç²ñÅý³ç¤Î·ËÊ¸»Þ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Î¸Å¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¡£24Ç¯ÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¼Ò²ñ¿Í¤é¤·¤¤¥Í¥¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤È¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍ¥¾¡ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢½àÍ¥¾¡¤ÏÎ©¤Î²È¤ä¤è¤¤¤³¤ÈÆ£°æÀé°¡µª¤µ¤ó¡¢3°Ì¤Ï¹í²È¥Ú¥¤ÂÀÏº¤³¤ÈÀîÌîÍ×»Ì¤µ¤ó¡¢ÃÓÅÄ»ÔÄ¹¾Þ¤Ï¤×¤¥É÷Äâ¤ß¤ë¤ß¤ë¤µ¤ó¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£