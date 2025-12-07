¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¡È17ºÐ¡É¤¬Âç»Å»ö¡ª¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬J1¾º³Ê²¦¼ê¡¡¾º³ÊPO·è¾¡¤ÏÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤È·èÀï
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡ ÀéÍÕ4-3ÂçµÜ(7Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê)
¥µ¥Ã¥«¡¼J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë0-3¤«¤éÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡£Âç°ìÈÖ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿17ºÐ¤ÎMFÉ±ÌîÀ¿Áª¼ê¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥°Àï3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿ÀéÍÕ¤È6°Ì¤ÎÂçµÜ¤È¤Î°ìÀï¡£½à·è¾¡¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¾å°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤ÇÆÍÇË¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Á°È¾¤Ë2¼ºÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Ë¼ºÅÀ¡£0-3¤È¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾26Ê¬¡¢32Ê¬¤ÈÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤È¿·â¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾38Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤¬J¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤¢¤ëÉ±ÌîÁª¼ê¤¬Âç»Å»ö¡£Î¢¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢2¿Í¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÁ¯¤ä¤«¤Êº¸Â¤Î¥ë¡¼¥×¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î4Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éDF²ÏÌîµ®»ÖÁª¼ê¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢·è¾¡ÅÀ¡£ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ÇJ1¾º³Ê¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÂç»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿É±ÌîÁª¼ê¤ÏÀéÍÕ¤Î¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¡£º£µ¨¤ÏU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÎ¢¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤Ê·Á¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤È°ì¤Ä¾¡¤Ã¤ÆJ1·è¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡¢É±ÌîÁª¼ê¤ÎÅêÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°¤ò¹Ô¤¯»ÑÀª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢É±ÌîÀ¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤³¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ã¯°ì¿ÍÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¸½¾Ý¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤³¤«¤ÇÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¤È¡£¸åÈ¾ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤«¤éÈÔ²ó¤¹¤ëÎÏ¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¡£¿¿¤Ã²«¿§¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÍÕ¤Ï17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤Ë²¦¼ê¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Ï13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥°5°Ì¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ò²¼¤·¤¿4°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤È¤Î·èÀï¡£°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤ÇJ1ÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£