¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÁíÍýÂç¿Ã¥À¡Á¥Ä¡Á¡ª¡Ù¤¬¡¢7Æü¸á¸å2»þ¤«¤éÊüÁ÷¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹ñÌ±¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿·Ë¡°Æ¤òÄó°Æ¤·¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹ñÌ±¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÄÄ¾ð¤ò³¹Ãæ¤ÇÄ´ºº¤·¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡ÈÄÅÅÄÆâ³Õ¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿·Ë¡°Æ¤òÆ¤ÏÀ¡£ÄÅÅÄÁíÍý¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È»×¤¦¿·Ë¡°Æ¤òÁª¤Ó¡¢ ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë¹ñÌ±50¿Í¤ÎÁ°¤Ç¡È»¿À®¡É¤«¡ÈÈ¿ÂÐ¡É¤«¿¿°Õ¤òÌä¤¦¹ñ²ñÉ÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ÈÄÅÅÄÆâ³Õ¡É¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ï¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°ÉßÍµÀ¯¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ûÅÄ¿´¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡¦ÈÄÁÒ½ÓÇ·¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¡¢¤Õ¤¯¤éP¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¡¢¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡¦Ì§ÎØ¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤¤¡¢¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¿á¤ÃÈô¤Ð¥¹¡¼¡ª¡Ù¤ò¹ç¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤¹ñ²ñ¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ûÅÄ¿´¤Ï¿·¿ÍµÄ°÷¡¡Äó°Æ¤¹¤ëË¡°Æ¤ÎÉý¹¤µ¤Ë·Ý¿ÍµÄ°÷¤Ï´¶Ã²¡ÖÎ¾Êý¥¤¥±¤ë¤ó¤ä¡ª¡×
ºÇ½é¤ÎµÄÂê¤Ï¡ØÆüËÜ¤«¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÇÇº¤à¿Í¤¬¥¼¥í¤Ë¡ª°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¿·Ë¡°Æ¡©¡Ù¡£Ì§ÎØ¤Ï¤ë¤«µÄ°÷¤Î¿·Ë¡°Æ¤Ç¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë¤È¡¢ÄÅÅÄÁíÍý¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Á3¤Ä¤¯¤é¤¤¤¢¤²¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¿ÍµÄ°÷¤Î»ûÅÄ¿´¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÊË¡°Æ¤«¤é¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÄó½Ð¡£¤½¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î·Ý¿ÍµÄ°÷¤Ï¡ÖÎ¾Êý¥¤¥±¤ë¤ó¤ä¡ª¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÄÅÅÄÁíÍý¤Ï¼«¤é¤¬Áª¤ó¤À¿·Ë¡°Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±50¿Í¤ÎÁ°¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿·õ¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡ÖÍ½»»¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¹ñ²ñ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¼Áµ¿±þÅú¤¬Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎµÄÂê¤Ï¡ØÅÅ¼Ö¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¾ï¤Ë²÷Å¬¤Ë¡ª°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¿·Ë¡°Æ¡©¡Ù¡£ÈÄÁÒ½ÓÇ·µÄ°÷¤«¤é½Ð¤¿Ë¡°Æ¤Ë°ìÆ±¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÊË¡°Æ¤Ë¡¢ÄÅÅÄÁíÍý¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ëÌõ¤Ê¤¤¤ä¤í¡ª¡×¤È·ãÅÜ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡ÈÄÅÅÄÆâ³Õ¡É¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹ñÌ±¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤òÌÀ¤ë¤¯¾Ð¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê³Æ®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢TVer¤Ë¤Æ1¤«·î´Ö¡¢ÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£