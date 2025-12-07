25¡Á45ºÐ¤¬Áª¤ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØÁü¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¡ÖÇØ¿¤Ó¤·¤Ê¤¤º§¡×
Á´¹ñ¤ÎÌ¤º§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑÎÏ¡×¤ä¡ÖÍÆ»Ñ¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë´Ø·¸¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥È¥°¥ë¡¼¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖOmiai¡×¤¬¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÌ¤º§¤ÎÃË½÷1292¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤ËÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤òÊ£¿ô²óÅú¤Ç¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê60.1¡ó¡Ë¡£2°Ì¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬Íß¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê58.5¡ó¡Ë¡¢3°Ì¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Á¡¢²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê55.8¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤ÎÃæ¤ÇºÇ½Å»ë¤¹¤ë¹àÌÜ¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê25.0¡ó¡Ë¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Á¡¢²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê21.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬Íß¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê15.8¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐºÑÅª¤Ê°ÂÄê¤ä¼Ò²ñÅª¤Ê¿®ÍÑ¤è¤ê¤â¡¢°¦¾ð¤ä¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ¤Î·ëº§´Ñ¤Ï¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡×¤È¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ë¸½¼Â´¶¡×¤ò½Å»ë
ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤òÅÁ¤¨¤¢¤¨¤ëÉ×ÉØ¡×¡Ê29.2¡ó¡Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡ÖÆü¡¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ëÉ×ÉØ¡×¡Ê18.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö´³¾Ä¤·¤¹¤®¤ºÂº½Å¤·¹ç¤¨¤ëÉ×ÉØ¡×¡Ê14.6¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¡×¡Ê2.3¡ó¡Ë¤Ç¤¹¡£Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢Êª¼ÁÅª¤ÊË¤«¤µ¤è¤ê¸ß¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ëÅù¿ÈÂç¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿·º§»þ¤Î½»¤Þ¤¤¤Ëµá¤á¤ë¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¡×¡Ê69.2¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¡Ö²ÈÄÂ¡¦½»ÂðÈñ¤¬Í½»»Æâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡Ê68.3¡ó¡Ë¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÄÌ¶Ð¤ä¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¡×¡Ê65.4¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
½»¤ß¤¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏµÈ¾Í»û¡¢ÉðÂ¢¾®¿ù¡¢±ºÏÂ¡¢Àîºê¡¢ÀéÍÕ¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤äÅÔ¿´¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²ÈÄÂ¤¬°Â¤¤¤Ê¤É¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤¿Æ´¤ì¡¢¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤¤É×ÉØ¤Ï¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤Î¸«ËÜ
ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤¤ÍÌ¾¿Í¤Ï¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦ÄÔ´õÈþ¡×¡Ê198É¼¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¡ÖÆ£°æÎ´¡¦²µÍÕ¡×¡Ê186É¼¡Ë¡¢3°Ì¡Ö¾±»ÊÃÒ½Õ¡¦Æ£ËÜÈþµ®¡×¡Ê141É¼¡Ë¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤¤ÍÌ¾¿ÍÉ×ÉØ¤Ï¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¾±»ÊÃÒ½Õ¡¦Æ£ËÜÈþµ®¡×¡Ê218É¼¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢2°Ì¤¬¡Ö¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦ÄÔ´õÈþ¡×¡Ê200É¼¡Ë¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÆ£°æÎ´¡¦²µÍÕ¡×¡Ê117É¼¡Ë¤Ç¤¹¡£½ç°Ì¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾å°Ì3ÁÈ¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¡×¤ÈÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¡×¤Î¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢4°Ì¤¬¡ÖDAIGO¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¡×¡Ê113É¼¡Ë¡¢5°Ì¤¬¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡¦ÅÄÃæ¿¿Èþ»Ò¡×¡Ê77É¼¡Ë¤Ê¤É¡¢»Ù»ý¤¬Ê¬»¶¤¹¤ë·¹¸þ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤¤É×ÉØ¡×¤Ï¡¢¾å°Ì3ÁÈ¤¬4°Ì°Ê²¼¤ÈÇÜ°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÁÛ¤ÎÀèÇÚÉ×ÉØ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÈ¿Ä®Î´»Ë¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡×¡Ê236É¼¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢2°Ì¡Ö¥Ò¥í¥ß¡¦¾¾ËÜ°ËÂå¡×¡Ê197É¼¡Ë¡¢3°Ì¡ÖÅâÂô¼÷ÌÀ¡¦»³¸ýÃÒ»Ò¡×¡Ê182É¼¡Ë¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤¤ÀèÇÚÉ×ÉØ¤ÇºÇ¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ò¥í¥ß¡¦¾¾ËÜ°ËÂå¡×¡Ê209É¼¡Ë¤Ç¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢2°Ì¡ÖÅâÂô¼÷ÌÀ¡¦»³¸ýÃÒ»Ò¡×¡Ê150É¼¡Ë¡¢3°Ì¡ÖÈ¿Ä®Î´»Ë¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡×¡Ê123É¼¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å°Ì3ÁÈ¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤ÎÀèÇÚÉ×ÉØ¡×¤ÈÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢1°Ì¤Ï2°Ì°Ê²¼¤ËÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¸«¤é¤ì¤ë±ßËþ¤Ö¤ê¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¡È¤¬¤ó¤Ð¤ë´Ø·¸¡É¤è¤ê¡È¿´ÃÏ¤è¤¤¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë´Ø·¸¡É¤òÁª¤Ö¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
