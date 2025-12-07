¥È¥è¥¿¿·¡Ö5¿Í¾è¤ê¥Ð¥ó¡×È¯É½¡ª Á´Ä¹4.2m¡È¥«¥¯¥«¥¯¥Ü¥Ç¥£¡É¡õ¡Ö¾å¼Á¡ß¹¡¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×ºÎÍÑ¤Ç¼ÂÍÑÀ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª ¡Ö¥ê¥Ã¥¿¡¼24¥¥íÄ¶¤¨¡×¤âÄãÇ³Èñ¤âÌ¥ÎÏ¡ª °ÂÁ´µ¡Ç½¤â¿Ê²½¤Î¡Ö¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×ºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¿Ê²½¤·¤¿ºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯11·î25Æü¡¢¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡Ö¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢Àè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÀÇ½¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥¤¥¤¤¸¤ã¡¼¤ó¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ¹â¤¤¡É¥È¥è¥¿¿·¡Ö5¿Í¾è¤ê¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â²Á¤ÊºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï2002Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¾¦ÍÑ¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤Ç¡¢¹¤¤²Ù¼¼¤ÈÍ¥¤ì¤¿·ÐºÑÀ¤òÈ÷¤¨¡¢Ìó23Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²þÎÉ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤ò´Þ¤àÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯11·î25Æü¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÍ½ËÉ°ÂÁ´¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤Îµ¡Ç½¤ò¸þ¾å¡£
¡¡¾×ÆÍ²óÈò»Ù±çµ¡Ç½¡Ö¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡×¤Ï¼«Æ°ÆóÎØ¼Ö¡ÊÃë´Ö¡Ë¤ò¿·¤¿¤Ë¸¡ÃÎÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¡¢¸¡ÃÎÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯4·î¤Î²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î°ÂÁ´µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£±¿Å¾¾õ¶·¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¤òÀèÆÉ¤ß¤·¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ë¶á¤Å¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥Ö¥ì¡¼¥Áàºî¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¡×¤òÆ³Æþ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥À¥ëÆ§¤ß´Ö°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¾×ÆÍ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥¡ÊÁ°¸åÊýÀÅ»ßÊª¡Ë¡×¤ä¡Ö¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤âÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±¿Å¾ÀÊ¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºþ¿·¤·¡¢Á´¼Ö¤Ë4.2¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¡£Áàºî¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÈ÷¤¨¤¿¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²þÎÉ¤ò¼õ¤±¤¿¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â¹â²Á¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡ÖF¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡¦2WD¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4245mm¡ßÁ´Éý1690mm¡ßÁ´¹â1525mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2550mm¤Ç¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤À£Ë¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¡£¥¹¥Á¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤òÁõÃå¤¹¤ë¤Ê¤É¾èÍÑ¼Ö¤Ë¶á¤¤³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏÁ´¥°¥ì¡¼¥É¶¦ÄÌ¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥À¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼¤Î4¿§¤òÀßÄê¡£
¡¡¥·¡¼¥ÈÁÇºà¤Ë¤Ï¾åµé¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆâÁõ¿§¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï»Å»ö¤ÇËèÆü»È¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿µ¡Ç½½Å»ë¤ÎÀß·×¤Ç¡¢ËÜ³×´¬¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤äËÜ³×´¬¤¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥²Ã¾þ¤ä¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯²Ã¾þ¤ò»Ü¤·¡¢¥²¡¼¥È¼°¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤Î¥Ù¥¼¥ëÉôÊ¬¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼ÅÉÁõ¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¼°Ì¥â¥Ç¥ë¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤â¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Û¥ë¥À¡¼¤ä¥Î¡¼¥ÈPC¤òÃÖ¤±¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÌ¥ÎÏ¡£¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¥á¡¼¥¿¡¼¤È4.2¥¤¥ó¥ÁTFT¥«¥é¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶õÄ´¤Ï¥ª¡¼¥È¥¨¥¢¥³¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤â¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥ê¥¢¤È¤â¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¡£¥Ð¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼ÆâÂ¢¤Î¼«Æ°ËÉâÁ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥ß¥é¡¼¤ÏÁ´¼Ö¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ù¼¼¤Ï¡¢5¿Í¾è¼Ö»þ¤ÇÄ¹¤µ1040mm¡¢¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤·¤¿2¿Í¾è¼Ö»þ¤Ç¤Ï1810mm¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤ÏºÇ¿·À¤Âå¤Î¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¤òÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç24.2km¡¿L¤òµÏ¿¡£¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó4³ä¤ÎÄãÇ³Èñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï226Ëü1600±ß¡£ºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖG¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡¦2WD¡¢191Ëü8400±ß¡Ë¡×¤È¤Îº¹³Û¤Ï34Ëü3200±ß¤Ç¤¹¡£