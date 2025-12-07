¡Ö¤ï¤Ã¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¡×Ê¡»³²í¼£¤Î¥é¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ä«¥É¥éÇÐÍ¥¤ËÁûÁ³¡Ö´éÌÌÊÐº¹ÃÍ¹â¤¹¤®♡¡×56ºÐ¡õ45ºÐ2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ä¤Ð¤¤ºÇ¶¯¡×¡Ö¤ª¤©¡Á¡ª¤¤¤Ä¤«¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿à¥ª¥Õ´éá¤Ç2¿Í¡Ä
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊ¡»³²í¼£(56)¡áÄ¹ºê»Ô½Ð¿È¡á¤¬45ºÐÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡»³¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏŽ¤¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÊ¡¤Î¥é¥¸¥ª¡×(TOKYO FM)¤Ë6Æü¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«(45)¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò¶´¤ßŽ¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤Ã¡ª¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¹¤´¤Ã¡ª¡ª¹¥¤¤Ã¤Ã♡♡¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¤Þ¤·¤ã¤È¤ª¥Ç¥£¥ó¤µ¤Þ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢´éÌÌÊÐº¹ÃÍ¹â¤¹¤®¤ë♡¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤ºÇ¶¯¡×¡Ö¤ª¤©¡Á¡ª¤¤¤Ä¤«¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿!!¡×¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¥ª¥Ç¥£¡¼¥óÍÍ¤¬¹ßÎ×¡ª¡×¡Ö2¿Í¶¦ÊÂ¤Ö¤È»÷¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï2015Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡×¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó (ÇÈÎÜ)¤¬Æ´¤ì¤ë»§ËàÈÍ»Î¡¦¸ÞÂåºÍ½õ(Í§¸ü)Ìò¤Ç½Ð±é¡£à¸ÞÂåÍÍá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£