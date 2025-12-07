¡Öµ×¡¹¸«¤¿¤Ê¤¡¡×à·ü¾ÞÀ¸³èá¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¹¤ÓºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÅÅÇÈ¾¯Ç¯»×¤¤½Ð¤¹¡×¡ÖËÜÌ¾½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡ª¡×
½Ð¿ÈÃÏ¡¦Ê¡Åç¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¿Ê¤Ì!ÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î¤Ê¤¹¤Ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÀä¥á¥·¥í¡¼¥É¡×¤ÎÂè7ÃÆ¡ÖÀä¥á¥·¥í¡¼¥É2025¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎßÀÄÅÎ´Ç·±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¿ÜÅÄÌ±À¸¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÊ¡Åç¸©Ì±¡¦ÌÐÌÚÆ©Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¸½¾ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬àßÀÄÅ¤µ¤óá¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ø²¶¤âÉÍÄÅ¤À¤±¤É¡Ù¤Ã¤ÆÆ°ÍÉ¤¬Áö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡Ä¡×¤ÈËÜÌ¾¤ÎÉÍÄÅÃÒÌÀ¤ÈÆ±À«¤ÎßÀÄÅ¤È¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤É»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÅÁ¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡Ö¤Ê¤¹¤Ó¡ªµ×¡¹¸«¤¿¤Ê¤¢¡×¡ÖÅÅÇÈ¾¯Ç¯»×¤¤½Ð¤¹¡×¡ÖËÜÌ¾½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Ê¡Åç¸©½Ð¿È¤Î¤Ê¤¹¤Ó¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿Ê¤Ì!ÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Çà¿Í¤Ï·ü¾Þ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«á¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖÅÅÇÈ¾¯Ç¯Åª·ü¾ÞÀ¸³è¡×¤Ë1998Ç¯¤«¤é½Ð±é¡£Íç¤Ç¤³¤â¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê·ü¾Þ¤Ë±þÊç¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì°ìÌö¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡£1Ç¯3¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿·ü¾ÞÀ¸³è¤Ï99Ç¯¤Ë¸«»ö¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢·ü¾ÞÀ¸³è¤ÎÆü¡¹¤òÄÖ¤Ã¤¿½ñÀÒ¡Ö·ü¾ÞÆüµ¡×¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£