¡Ö¥Îー¥×¥é¥ó¤Ç·ëÀ®¡×¡ÖÁáÃåÂØ¤¨¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡×¤ª¤«¤Ã¤Ñ¡õÀ©Éþ¤ÎÆæ½¸ÃÄ¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¡Ä°ÛÍÍ¤ÇÉÔµ¤Ì£¤ÊÍÙ¤ê¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¤ÈÀ©Éþ»Ñ¤ÇÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¡¦¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¡£µæ¶Ë¤Î¥·¥ó¥¯¥íÎ¨¤ò¸Ø¤ëÊÂ³°¤ì¤¿¥¹¥¥ë¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«NBC¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ù¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤µ¤é¤ËNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤äÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«²ñ¼°¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥á¥¸¥ãー¥·ー¥ó¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Ð¥Ö¥êー¥À¥ó¥¹¡×¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡¢ÅÐÈþµÖ¹â¹»¥À¥ó¥¹Éô½Ð¿È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¡ÈÆæ¤Î½¸ÃÄ¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¶¯¤¤¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡£¼«¼ç¸ø±é¤Ç¤ÏMC¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Înagano¤Èsono¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
·ëÀ®¤Ï¡Ö¥Îー¥×¥é¥ó¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿
――¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤Ï¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤â¾ï¤Ë¾å°Ì¤ËÆþ¤ëÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ëÅÐÈþµÖ¹â¹»¥À¥ó¥¹Éô¤Î¥³ー¥Á¤À¤Ã¤¿akane¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·ëÀ®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
nagano¡¡¥À¥ó¥¹No.1¤ò·è¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ØTHE DANCE DAY¡Ù¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢akane¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥á¥ó¥Ðー¤«¤éÁªÈ´¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥Áー¥àÌ¾¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÞ¤¤ç¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤Ç¤É¤¦¡©¡×¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
sono¡¡ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤À¤±¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬SNS¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¡È¥Îー¥×¥é¥ó¡É¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£
――¤ªÆó¿Í¤âÅÐÈþµÖ¹â¹»¥À¥ó¥¹Éô¤Î½Ð¿È¼Ô¤À¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
nagano¡¡¤Ï¤¤¡£»ä¤¬1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¡Ö¥Ð¥Ö¥êー¥À¥ó¥¹ ¢¨¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¤¹¤´¤¤»Ñ¤ò¸«¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£sono¤Ï»ä¤Î1¸Ä²¼¤Ç¡¢¸µ¸åÇÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1980Ç¯Âå¤Î¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢ÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤äÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¡£ÅÐÈþµÖ¹â¹»¥À¥ó¥¹Éô¤¬Á´¹ñÅª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
sono¡¡»ä¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¥Ð¥Ö¥êー¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤Æakane¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¡¢ÅÐÈþµÖ¹â¹»¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ïakane¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ¼ê¤È²Ê³Ø¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Û¿§¤Î¥ëー¥Ä
――¹â¹»¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
sono¡¡»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¶õ¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ´´¤Î¶¯¤µ¤Ï¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤Í¡£
nagano¡¡»ä¤Ï±¿Æ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²Ê³ØÉô½Ð¿È¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÅµ¤¥Ñ¥ó¡Ê¥Ñ¥ó¼ï¤ËÄ¾ÀÜÅÅÎ®¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¾Æ¤¾å¤¬¤ë¥Ñ¥ó¡Ë¤È¤«ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¡õÀ©Éþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âakane¤µ¤ó¤Î°Æ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
nagano¡¡¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤Þ¤º¡¢¤ª¤«¤Ã¤Ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»÷¹ç¤¦¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤·¡¢À©Éþ¤ÇÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤â¤¤¤Þ¤¤¤Á¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£
sono¡¡Á´°÷¤ÇÊÂ¤ó¤À¤È¤¤Ï¡ÖÉÔµ¤Ì£¤Ç°ÛÍÍ¤ä¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
nagano¡¡¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶ÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Î´ñÈ´¤µ¤¬µÕ¤Ë¤¤¤¤¤¾¡¢¤Ã¤Æ¡£
sono¡¡¤³¤Î³Ê¹¥¤ÇÆ±¤¸Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤È½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ¤¬´°À®¤¹¤ë¡£akane¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç·×»»¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤ä¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¤ÏÁ´°÷Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1¿Í1¿ÍÈùÌ¯¤Ë¥«¥Ä¥é¤ÎÄ¹¤µ¤ä¥«¥Ã¥È¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
nagano¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ª¤Ç¤³¤Î¹¤µ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Á°È±¤ÎÄ¹¤µ¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
sono¡¡À©Éþ¤â¥¹¥«ー¥È¤ÎÄ¹¤µ¤Ê¤É¤ò¥ß¥êÃ±°Ì¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤¬ÊÂ¤ó¤À¤È¤¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥«ー¥È¤Î¹¤¬¤ê¶ñ¹ç¤äÆ¬¤ò¿¶¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ÎÊý¸þ¤Þ¤ÇÁ´Éô¤½¤í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·ëÀ®Åö½é¤Ï¤½¤ì¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¾å·¤¤ÏÍ£°ì¤ÎÎã³°
――¤½¤ó¤ÊºÙ¤«¤¤·×»»¤¬¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤Ï¾å·¤¡Ê¾åÍú¤¡Ë¤â¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¡©
sono¡¡¤¤¤¨¡¢¾å·¤¤ÏË¿Âç¼ê¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤·¤«¤âÍÙ¤ëÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î³Ø¹»¤Î¾å·¤¤Ç¤¹¡£
――À©Éþ¤Ï¥ß¥êÃ±°Ì¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡©
sono¡¡¤³¤ì¤¬·Ú¤¯¤ÆÆ°¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥½ー¥ë¤¬Çö¤¤¤Î¤Ç¾²¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤·¡¢¾å·¤¤À¤«¤é³ê¤ê»ß¤á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
nagano¡¡Îý½¬¤â¤³¤ì¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢3Ç¯´Ö¤Ç30Â¤¯¤é¤¤Íú¤ÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
――Îý½¬¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©
sono¡¡Â¿¤¤Æü¤Ç10»þ´Ö°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
nagano¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÎý½¬ÎÌ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶À¤ÎÁ°¤Ç1¸Ä1¸Ä¤Î·Á¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬¾å¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬²¼¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¥ß¥êÃ±°Ì¤Î½¤Àµ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÂÎ¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¾ï¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
sono¡¡¥á¥ó¥Ðー¤Ï¿ÈÄ¹¤ä¼êÂ¤ÎÄ¹¤µ¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Ã¸º¤ÇÄ´À°¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÂÅ¶¨¤»¤º°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢17¿Í¤Î°Õ¼±¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
――¤Ç¤â17¿Í¤â¤¤¤¿¤é¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢µ¤¤¬´Ë¤à¥á¥ó¥Ðー¤â½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
sono¡¡°Õ¸«¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¥±¥ó¥«¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö´ñÌ¯¡×¡ÖÉÔµ¤Ì£¡×¤ÏºÇÂçµé¤Î»¿¼
――·ëÀ®3Ç¯¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢17¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Î»òÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡©
sono¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¥¢¥á¥ê¥«NBC¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ë¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ù¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î²ÎÍØ¶Ê¤ÇÍÙ¤ë¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë²Î»ì¤â¥À¥ó¥¹¤âÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÍÙ¤ëÁ°¤Ï¡Ö¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤ä¤í¡©¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÙ¤ê½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥À¥ó¥¹¤Ï¸À¸ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¥Õ¥©¥í¥ïー¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
nagano¡¡¡Ö´ñÌ¯¡×¤ä¡ÖÉÔµ¤Ì£¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Û¤á¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡¢¤³¤Î»Ò¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦ºÇ½é¤Î»ëÀþ¤¬¡¢°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¡£°ãÏÂ´¶¤Ã¤Æ¡¢¶½Ì£¤ÎÆþ¸ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È»ä¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¤ä¤Ã¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£È¯ÂÅö½é¤Ï¤³¤Î¥Áー¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬»ä¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£
――¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡©
nagano¡¦sono¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢ ¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
nagano¡¡¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤¬åÌÌ©¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¥º¥ì¤ë¤È¡ÊÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¡ËÉª¤¬¤ß¤¾¤ª¤Á¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
sono¡¡ÁáÃåÂØ¤¨¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
nagano¡¡¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿´é¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¤¿¤á¸ý¤òÊÄ¤¸¤ÆÍÙ¤ë·±Îý¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£É¡¸ÆµÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÉ¡¤Î·ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
SNS¤Ï¼«Í³¡£¤¿¤À¤·¡È´ÇÈÄ¡É¤Ï¼é¤ë
――¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬SNSÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎNG»ö¹à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
nagano¡¡ÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤ª¤«¤Ã¤Ñ¤ÈÀ©Éþ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´ÇÈÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÊø¤µ¤º¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤Î¤È¤¤ÏË×¸ÄÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ç¸ÄÀ¤Ï½Ð¤·¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
sono¡¡ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ´°÷¤¬Æ±¤¸¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¿Í1¿Í¤¬°ã¤¦É½¾ð¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À17¿Í¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¸Ä¤è¤ê¤â¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤Î¸ÄÀ¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¤¤¡£½¸ÃÄ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
nagano¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥ó¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆÃ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¡É¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶¯¤ß¤ò¤É¤ó¤É¤óÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
sono¡¡17¿Í¤Ç¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÄÉµá¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤ÀÇ§ÃÎÅÙ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¹Ãæ¤ÇSNS»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤ÉÃ¯¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
nagano¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¤³¤Î17¿Í¤Ç¤º¤Ã¤ÈÍÙ¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼ã¾¾Àµ»Ò¡¡¼Ì¿¿¡¿¤ï¤±¤È¤¯
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£
2022Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢¿¶ÉÕ»Õ¡¦akane¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ù½Ð¾ì¤Î¤Û¤«¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ä´ØÀ¾ËüÇî³«²ñ¼°¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ØOKP Cipher¡Ù¤òÇÛ¿®¡£