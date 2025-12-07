¥¹¥Î¥ÜWÇÕ¡¢»°ÌÚ¤¬º£µ¨½éÍ¥¾¡¡¡½÷»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾
¡¡¡ÚÈþÎÓ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¶¦Æ±¡Û¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï7Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÈþÎÓ¤Ç¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Çºòµ¨WÇÕÁí¹çÍ¥¾¡¤Î»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¡ÊÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë¤¬º£µ¨½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¥Ñ¥é¥ì¥ë²óÅ¾¤â¹ç¤ï¤»¡¢ÄÌ»»8¾¡ÌÜ¡£Í½Áª2°ÌÄÌ²á¤«¤é½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâÃÒ¹á¡Ê¹Åç¥¬¥¹¡Ë¤Ï1²óÀï¤Ç»°ÌÚ¤ËÇÔ¤ì¤Æ15°Ì¡£ÃË»Ò¤Ç¤Ï»ÛÇÈÀµ¼ù¡ÊTAKAMIYA¡¡ZAO¡¡ONSEN¡Ë¤¬12°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥ë¥³¡¦¥Õ¥§¥ê¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤ÎÆüËÜÀª¤ÏÍ½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¡¢¼Ä¸¶Î°Í¤¡ÊËÌ³¤Æ»ÅìÀîÄ®¡Ë¤Ï40°Ì¡¢¿ùËÜ»Ö¸ù¡ÊÁáÂç¡Ë¤Ï54°Ì¡¢À¶¿åÂçÃÒ¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ï56°Ì¡¢½÷»Ò¤ÎËÅÄ°¡¼Ó¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡Ë¤Ï50°Ì¤À¤Ã¤¿¡£