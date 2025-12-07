¡Ú ¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î ¡Û ¡Ö´¨¶õ¤Î²¼¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿~¡ª¡ª¤Ç¤â¤Ç¤âËèÆü¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö»ä¤Ã¤ÆÉ÷¤Î»Ò¤À¤Ê¤¡¡×¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¿ôÆü¤Î¤ª»Å»ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°áÁõ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¡¢¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö´¨¶õ¤Î²¼¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿~¡ª¡ª¤Ç¤â¤Ç¤âËèÆü¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡ª¡¡»ä¤Ã¤ÆÉ÷¤Î»Ò¤À¤Ê¤¡¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤¤êÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É½©¤ò´¶¤¸¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡¦¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡¡¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¦¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤è¤·¤Î¤óÉ÷¤Î»Ò¡¢¸µµ¤¤Ê»Ò¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§2000/1/8
½Ð¿ÈÃÏ¡§º´²ì¸©
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¿ÈÄ¹¡§158cm
¼ñÌ£¡§Ì´Àê¤¤¡¦¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°
ÆÃµ»¡§³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¦Âç¿©¤¤
