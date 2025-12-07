¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤³¤í¤ó¡¡¡Ö¤¢¤±¤ª¤á¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤ËÆ±Î½¤ë¤¥¤È¡¢µÜÀîÂçÀ»¡¢¡ù¥¤¥Ë¡ù¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥È½Ð±é·èÄê
¡¡2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î¤³¤í¤ó¤¬6Æü¡¢1·î3¡¢4Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¤³¤í¤ï¤ó¡ª -¤¢¤±¤ª¤á¥é¥¤¥Ö2026- in ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ë¡¢6¿Í¤ÎÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤ò½Ð±é¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤í¤ó¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Îºë¶Ì¤Ç¤Î³®Àû¥é¥¤¥Ö¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤ÎÆ±Î½¤ë¤¥¤È¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼µÜÀîÂçÀ»¡¢YouTuber¥Ç¥å¥ª¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¡ù¥¤¥Ë¡ù¡Ê¤¸¤ó¡Ë¡¢¤³¤í¤ó¤ÈÆ±¤¸½êÂ°»öÌ³½êSTPR¤Î¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×AMPTAKxCOLORS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥³¥í¥ó¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBNK¡×¡ÊBanana No Kawa¡Ë¤òÁÈ¤à¤¢¤Ã¤¤£¡¢¤Þ¤¼ÂÀ¡¢¤×¤ê¤Ã¤Ä¤Î6¿Í¤À¡£µÜÀî¤È¡ù¥¤¥Ë¡ù¤¬3Æü¤Ë¡¢¤ë¤¥¤È¤¬4Æü¤ÎÃë¸ø±é¡¢BNK¤¬4Æü¤ÎÌë¸ø±é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡µÜÀî¤Ï¡Ö¤ªÍ§Ã£¤Î¤³¤í¤ó¤¯¤ó¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ì¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¤§¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¤§¤§¤§¤§¤¨¡×¤È¡¢¸ø¼°£Ø¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤í¤ó¤ÏYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡¢12·î17ÆüÈ¯Çä¤Î2nd¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¶õ¿§¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¡×¤ÎÁ´¼ýÏ¿¶Ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëXFDÆ°²è¤ò¸ø³«¡£µÜÀî¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡ÖHORIZON¡×¡¢¡ù¥¤¥Ë¡ù¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤È²Î¾§»²²Ã¤·¤¿¡Ö±§Ãè¡ùºÇ¶¯¤Î¿ä¤·¡×¡¢¤ë¤¥¤È¤Ë¤è¤ë³Ú¶ÊÄó¶¡¶Ê¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ö¾¡Íø¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡¢BNK¤Ç¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Á¡¼¥àBNK¡×¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£