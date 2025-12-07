¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×ÂçÃ«ÀèÀ¸Ìò¡¦ÀÖ´ÖËãÎ¤»Ò¡¢25ºÐ¼ãÊÖ¤ê¥á¥¤¥¯ÈäÏª¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤â±éµ»¤âºÇ¹â¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡Û½÷Í¥¤ÎÀÖ´ÖËãÎ¤»Ò¤¬12·î6Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ç¤Î25ºÐ¼ãÊÖ¤ê¥á¥¤¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤¤¤¤ï¤ë¡×ÂçÃ«ÀèÀ¸¤Î5ºÐ¼ãÊÖ¤ê¥á¥¤¥¯»Ñ
Æ±¥É¥é¥Þ¤ÇÂçÃ«ÅµÂåÀèÀ¸Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÀÖ´Ö¡£¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¡Ö¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Î¤ª¸«»ö¤Ê¼êÏÓ¤Ë¤è¤ê25ºÐ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼ãÊÖ¤ê¥á¥¤¥¯¸å¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤â°ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Á¤é¤¬55ºÐ¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¼ãÊÖ¤ê¥á¥¤¥¯¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤â±éµ»¤âºÇ¹â¡×¡ÖÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê55ºÐ¤âÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¹Í»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£Æ±Áë²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿6¿Í¤Î´é¤¬ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤¤¤¤ï¤ë¡×ÂçÃ«ÀèÀ¸¤Î5ºÐ¼ãÊÖ¤ê¥á¥¤¥¯»Ñ
¢¡ÀÖ´ÖËãÎ¤»Ò¡¢25ºÐ¼ãÊÖ¤ê¥á¥¤¥¯ÈäÏª
¢¡ÀÖ´ÖËãÎ¤»Ò¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¢¡´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡õ¿·ÌÚÍ¥»ÒW¼ç±é¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×
