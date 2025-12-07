ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢É¹¾å¤Çßê¤Ó¤ä¤«°áÁõ¡õÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¡Ö·ã¥«¥ï¡×¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡ÖÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬2025Ç¯12·î4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É¹¾å¤Ç¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥ó¥¯¤¬Ä¶´¨¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥ó¥¯¤¬Ä¶´¨¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È3Ëç¤òÅê¹Æ¡£3¥Ñ¥¿¡¼¥ó°Û¤Ê¤ë°áÁõ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢1ËçÌÜ¤Ç¤ÏÇò´ðÄ´¤Îßê¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ç¡¢È±¤Ï¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2ËçÌÜ¤Ç¤ÏÇö¤¤¥Ô¥ó¥¯·Ï¤ÎÃ¸¤¤¿§¹ç¤¤¤Î°áÁõ¡£ÊÒÏÓ¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¹õ¤¤°áÁõ¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¤ò´é¤Î²£¤ËÅº¤¨¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¡©¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿¿ÑÛ¤Á¤ã¤óºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤Î°áÁõ¤â»÷¹ç¤¤²á¤®¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£