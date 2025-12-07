◆ラグビー 関東大学対抗戦 明大２５―１９早大（７日、国立競技場）

伝統の早明戦による優勝決定戦は、２位・明大が１位・早大を２５―１９で破り逆転Ｖ。２０２０年以来、５季ぶりの優勝を果たした。早大は、対抗戦２連覇はならなかった。

この試合、最も印象に残った選手に選ばれたのは早大ＦＢの矢粼由高（３年）。前半１８分には、敵陣左サイド２２メートルライン内のラインアウトを起点とし、ボールを持った矢粼がステップで相手をかわして先制トライを挙げた。昨年から日本代表としてプレーし、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）のもと先発ＦＢに定着したチームのエースが、得意のランで国立を沸かせた。

試合は明大の逆転勝利。矢粼は、場内インタビューで「後半から追いかける展開になって、２２メートル内に入ってから得点取り切れずに点差が開いてしまって、こういう形になった」とコメント。そして「でも今年は（主将の野中）健吾さんもそうですが、大田尾（竜彦監督）さんを胴上げするために、僕を日本代表に送り出してくれたことを正しかったと証明するために、優勝たいと思います」と決意表明した。

昨季は対抗戦を全勝で制したが、全国大学選手権準優勝。決勝で帝京大に１５―３３で敗れた。対抗戦期間中のこの秋も、日本代表の欧州遠征に参加していた矢粼。指揮官の理解に応えるためにも活躍を誓った。