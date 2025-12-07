¸ÕßåÍÇ¤ÎÎ°µåÏÀ¹Í¡¢80Ç¯¸å¤Î¸½Âå¤ËºÆ¤ÓµÓ¸÷
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î7Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¿Í¸ýÊ¬ÉÛ¤ÎÌÀ³Î¤ÊÂÐÈæ¤ò¼¨¤¹¶³¦Àþ¡Ö¸ÕßåÍÇÀþ¡×¡Ê¹õ²Ï¡¦Æ¾×Àþ¡Ë¤òÄó¾§¤·¤¿¸ÕßåÍÇ¡Ê¤³¡¦¤«¤ó¤è¤¦¡¢1901¡Á1998¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¶áÂå¿ÍÊ¸ÃÏÍý³Ø¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÃøºî¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¸ÕßåÍÇÊ¸½¸¡×¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ê¸½¸¤Ë¤ÏÎ°µå¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀ¹Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²ÚÅì»ÕÈÏÂç³Ø¡Ê¾å³¤»Ô¡Ë¤ÎÃÏÍý²Ê³Ø³Ø±¡¶µ¼ø¤ÇÃÏµå²Ê³Ø³ØÉô¼çÇ¤¡¢ÃÏÀ¯³Ø¸¦µæ±¡±¡Ä¹¤ÎÅÎ紱ÉÌ¡Ê¤È¡¦¤È¤¯¤Ò¤ó¡Ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ÕßåÍÇ¤Ï1945Ç¯¤Ë¡ÖÂæÏÑ¤ÈÎ°µå¡×¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤Û¤«¡¢1947Ç¯Á°¸å¤Ë¡ÖÌäÀ¤¡×¡Ö¼Ò²ñ¸øÏÀ¡×¤Ê¤É¤Î´©¹ÔÊª¤Ë¡ÖÂÐÆü¹ÖÏÂ¾òÌó¤ÈÂÐÆüÄÌ¾¦ÌäÂê¡×¡ÖÂÐÆü¹ÖÏÂ¾òÌó¤«¤é¸ì¤ëÆüËÜ¤ÎÁ°ÅÓ¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤ò¤¤¤«¤Ë½èÍý¤¹¤Ù¤¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÏÀÊ¸¤òÁê¼¡¤®È¯É½¡£Î°µåÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¡¢Îò»ËÅªÇØ·Ê¤«¤éË¡ÍýÈãÈ½¡¢Àï¸å¹½ÁÛ¤Ë»ê¤ëÏÀ¾ÚÂÎ·Ï¤òÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡¸ÕßåÍÇ¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤ÈÎ°µå¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÎ°µå¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÍ³Íè¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¤¿¤É¤ê¡¢Î°µå¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÀ¯¼£Åª¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤ÏÌÀÂå¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÁá¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ì¾¾Î¤ÎÊÑÁ«¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ãæ²ÚÊ¸²½¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿Îò»ËÅªÇØ·Ê¤¬¸å¤ËÀ®Î©¤¹¤ë½¡ÈÍ´Ø·¸¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÁ°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÃæ¹ñ¤ÈÎ°µå¤Î´Ø·¸¤ÏÀ®½Ï¤·¡¢°ÂÄê¤·¡¢¤«¤Ä¼Â¼ÁÅª¤ÊË¡ÅªÆâÍÆ¤ò»ý¤Ä½¡ÈÍÂÎ·Ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÃæÎ°´Ø·¸¤Ë¤ÏÍ§¹¥´Ø·¸¤«¤é»òÍ¿¡¢ºýÉõ¤Ë»ê¤ë»°¤Ä¤ÎÀ©ÅÙÅª»ÙÃì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£ÌÀÀ¶¹ÄÄë¤Ë¤è¤ëºýÉõ¤Ï¡¢Î°µå²¦¸¢¤ÎÀµÅýÀ¤ÎÀµ¼°¤ÊÊÝ¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¤Ë¤âÀ¯¼£Åª¤Ë¤âÌÀ³Î¤Ê¸úÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸ÕßåÍÇ¤Ï¡¢¤³¤Î¹âÅÙ¤ËÀ©ÅÙ²½¤µ¤ì¤¿´Ø·¸¤¬Ê¸ÌÀ¤ÎÅÁÇÅ¤È·ÁÀ®¤Î¼çÍ×¤ÊÆ»¶Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡¢»ÈÀá¤Ë¤è¤ë¹ÄÄë¤Î¾Û¤ÎÅÁÃ£¡¢É½¤òÊô¤¸¤Æ¤ÎÆþ¹×¡¢Äê´üÅª¤ÊºýÉõÍ×ÀÁ¤Ê¤É¤Î¸øÅª¤Ê¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ¤ÎÅµ¾ÏÀ©ÅÙ¤äÎ§Ë¡µ·Îé¡¢Ê¸²½³µÇ°¤¬ÂÎ·ÏÅª¤ËÎ°µå¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢À¯¼£¹½Â¤¤äÊ¸»ú¤Î»ÈÍÑ¡¢ÎÑÍý´·½¬¤ËÃæ²ÚÊ¸ÌÀ¤¬¿¼¤¯¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÐÆü¹ÖÏÂ¾òÌó¤ÈÂÐÆüÄÌ¾¦ÌäÂê¡×¤Ê¤É¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢1870Ç¯Âå¤ÎÎ°µåÊ»¹ç¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÉÔË¡¤Ê¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ±Ô¤¤Ë¡ÍýÈãÈ½¤òÅ¸³«¡£1871Ç¯¤ËÎ°µåÌ±¤¬Á¥¤ÇÂæÏÑ¤ËÉºÃå¤·»¦³²¤µ¤ì¤¿¡Ö²´Ã°¼Ò»ö·ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÂ°Ë®¤È¤¤¤¦ÆâÉô¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Ï1874Ç¯¤Ë´ÏÁ¥¤òÎ¨¤¤¤ÆÂæÏÑ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂå¤ï¤êÀè½»Ì±Â²¤òÆ¤È²¤¹¤ë¤È¾Î¤·¤ÆÂæÅì¤òÀêµò¤·¤¿¤È¤·¡¢Åö½é¤Ï¡ÖÎ°µå¤Ï²æ¤¬Â°Ë®¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌ±¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤âµ®¹ñ¤Î´ØÍ¿¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿À¶À¯ÉÜ¤âºÇ½ªÅª¤Ë°µÎÏ¤Î²¼¤Ç¹ÖÏÂ¤ÈÇå½þ¤Ë±þ¤¸¡ÖÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÎ°µå¤ËÂÐ¤¹¤ë½¡¼ç¸¢¤òÊü´þ¤·¤¿¡×¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Î°µå¤ÏÆüËÜ¤ËÊ»¹ç¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ë·Ð²á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸ÕßåÍÇ¤Ï¡¢»ö¼Â¤ÈÏÀÍý¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÆüËÜ¤¬Ä¹´üÀêÎÎ¤òÍýÍ³¤Ë¼ç¸¢¤ò¼çÄ¥¤·ÆÀ¤ë¤¤¤«¤Ê¤ëË¡Íý¾å¤Îº¬µò¡Ê¹ñºÝË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö»þ¸ú¼èÆÀ¡×¤Î¸¶Â§¡Ë¤âÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ÈÅ°Äì¤·¤ÆÈÝÄê¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿ÏÀ¤ÎÏÀÍý¤Ï¼¡¤Î»°¤Ä¤ÎÁØ¤ËÍ×Ìó¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè°ìÁØ:µ¯ÅÀ¤Î°ãË¡À¡£ÆüËÜ¤Î»ÙÇÛ¤ÏÉðÎÏ¿¯Î¬¤È¶¯À©³°¸ò¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡ÖÊ¿ÏÂÅªÀêÍ¡×¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅªÁ°Äó¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂèÆóÁØ:ÁèµÄ¤Î·ÑÂ³¡£Ãæ¹ñ¤ÎÎ°µå¤ËÂÐ¤¹¤ë½¡¼ç¸¢¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢ÌÀÀ¶´ü¤ÎºýÉõ´·Îã¤«¤é²´Ã°¼Ò»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¶À¯ÉÜ¤Î¹³µÄ¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÕßåÍÇ¼«¿È¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÀï¸å¤Î²óÉü¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤ÎÀêÎÎ¤¬¾ï¤ËË¡Íý¾å¡¦»ö¼Â¾å¤ÎÁèµÄ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡Ö¸øÁ³¤«¤ÄÊ¿²º¤Ê»ÙÇÛ¡×¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡Âè»°ÁØ:Àï¸å¤ÎÈÝÄê¡£¸ÕßåÍÇ¤ÏÎ°µå¤ò¡Ö¥«¥¤¥íÀë¸À¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆüËÜ¤¬ÉðÎÏ¤Þ¤¿¤ÏìÅÍß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¼è¤·¤¿ÅÚÃÏ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢É¬¤ºÇíÃ¥¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÀï¸å¤Î¹ñºÝË¡Ãá½ø¤È¤¤¤¦¹â¤ß¤«¤éÆüËÜ¤Î¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÅý¼£¤Î°ãË¡À¤òÅ°ÄìÅª¤ËÀë¹ð¤·¡¢¡Ö´ûÀ®»ö¼Â¡×¤Ë¤è¤ëÊÛ¸î¤Î²ÄÇ½À¤ò´°Á´¤ËÃ¥¤¤µî¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÕßåÍÇ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÁÊ¤¨¤òÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢¹ç¹ñ¤Î³Ë¿´Åª¹ñºÝÊ¸½ñ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£·«¤êÊÖ¤·¥«¥¤¥íÀë¸À¤ò°úÍÑ¤·¡¢Î°µå¤¬¡ÖÆüËÜ¤¬ÉðÎÏ¤Þ¤¿¤ÏìÅÍß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¼è¤·¤¿ÅÚÃÏ¡×¤È¤¤¤¦ÄêµÁ¤Ë´°Á´¤Ë¹çÃ×¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅý¼£²¼¤«¤é¡Ö¶îÃà¡×¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸ÀÂè8¹à¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢ÆüËÜ¤Î¼ç¸¢¤Ï¸ÇÍ¤ÎÎÎÅÚ¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢Î°µå¤Ê¤É¤ÎÅç¤·¤ç¤ÎÃÏ°Ì¤ÏÀï¾¡¹ñ¤¬¶¦Æ±¤Ç·èÄê¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÅÎ»á¤Ï¡Ö¸ÕßåÍÇ¤ÎÂî±Û¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡¢Ë¡ÍýÅªÏÀ¾Ú¤ÈÃÏÀ¯³ØÅª°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¤·ë¹ç¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£70Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¡ÖÂÐÆü¹ÖÏÂ¾òÌó¤«¤é¸ì¤ëÆüËÜ¤ÎÁ°ÅÓ¡×¤Ç¸ÕßåÍÇ¤Ï¡ÖÎ°µå¤Î¼ç¸¢¤Îµ¢Â°¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î·³¹ñ¼çµÁ¤¬¾ÍèºÆ¤ÓÍ×µá¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦²Òº¬¤ò»Ä¤·¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎÄ¹´üÅªÊ¿ÏÂ¤ò´í¤¦¤¯¤¹¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÎ°µå¤ÎÃÏ°Ì¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ÏÌÀ³Î¤«¤ÄÅ°Äì¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á´°Á´¤ËÃæ¹ñ¤ØÊÖ´Ô¤¹¤ë¤«¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·è¤·¤ÆÆüËÜ¤È·ë¤ÓÉÕ¤¯¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹ñºÝÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ËÃÖ¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤½¤ÎÂî¸«¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£