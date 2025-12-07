¿ùÃ«·ý»Î»á¡¡»î¹çÃæ¡¢ÂÎ¤ËÆÍÇ¡µ¯¤¤¿¡È°ÛÊÑ¡É¤È¤Ï¡¡¶²ÉÝ¤Î¡È³¤Â±¡É¤Ë¶±¤¨¤Æ¡Ä
¡¡¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¡Ê34¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤Î»î¹çÃæ¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¤Ëµ¯¤¤¿»×¤ï¤Ì¡È°ÛÊÑ¡É¤äÀÚ¼Â¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµåÌ¾¡ªÌÂ¡©¥³¥ó¥Ó¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¡È¤ª¸ß¤¤¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤Éå¤ì±ï¡É¤È¤·¤Æ¡¢¿ùÃ«»á¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¦»å°æ²ÅÃË»á¡Ê44¡Ë¤È2¿Í¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ìîµå°Ê³°¤ÇÁê¼ê¤òÀ¨¤¤¤È»×¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿ùÃ«»á¤Ï¡Ö¤ª¼ò¤ÎÎÌ¤¬³¤Â±¥ì¥Ù¥ë¡×¤È²óÅú¡£¤ª¼ò¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤¤¿ùÃ«»á¤Ï¡¢»å°æ»á¤¬¡È¤¬¤Ö°û¤ß¥â¡¼¥É¡É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤µÙÆüÁ°Æü¤Ï»î¹çÃæ¤«¤é¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖµÙ¤ß¤ÎÁ°¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»î¹çÃæ¤«¤é¿Ì¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ã¤¹¤è¡×¤ÈÂÎ¤Ë¤Ï¡È°ÛÊÑ¡É¤â¡£
¡¡¡Ö°û¤àÎÌ¤Ã¤Æ¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤·¤À¤¤¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡¢ÀèÇÚÊý¤Ï¡£¤Ê¤Î¤ÇÀµÄ¾¡¢ÌÔÂÇ¾Þ¤È¤«3°ÂÂÇÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡ÈÄ«¤Þ¤Ç¥³¡¼¥¹¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÕ¤Ë4ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È3»°¿¶¤È¤«¡Ê°ÂÂÇ¤¬¡Ë1ËÜ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¡£¡Èµ¤Ê¬°¤¤¤ï¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ·ë¶É¡ÈÄ«¤Þ¤Ç¥³¡¼¥¹¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢»î¹çÃæ¤Ë´ê¤¦¤Î¤Ï»å°æÀèÇÚ¤Î¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡ÉÂÇ·â·ë²Ì¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤Ï3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»Íµå¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡Ê¤ª¼ò¤Î»þ´Ö¤â¡Ë½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥è¥·¡ªµ¢¤í¤¦¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡£»î¹çÃæ¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£3ËÜÌÜ¹Ô¤¯¤Ê¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡£1ËÜ¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤Îº£¤µ¤é¤Ê¤¬¤é¤ÎÁÊ¤¨¤Ë»å°æ»á¤Ï¡Ö°û¤Þ¤»¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÇ¤Ã¤¿Æü¤Ï¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Û¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤âº£ÅÙ¤Ï°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÈÌÀÆü´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¤Ä¤¤¤Ä¤¤°û¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤Í¡£¤À¤«¤é·ý»Î¤¬°¤¤¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿ÏÀ¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ê46¡Ë¤¬¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡¢Ä¹°ú¤«¤»¤Æ¤ó¤Î¼«Ê¬¤À¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¿ùÃ«»á¤â¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£