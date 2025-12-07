¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¼ò°æ¡¡¡Öº£Ç¯¤Î¼ý»Ù¤Ï¡©¡×¤Ë¶Ã¤¤Î²óÅú¡¡¶¦±é¼Ô¤â¾×·â¡ÖÀ¨¤¤½Ð¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ö¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¡×¤Î¼ò°æµ®»Î¡Ê34¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦55¡¢ÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£º£Ç¯¤Î¼ý»Ù¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¤ª¶â»ý¤Á¤Ø¤ÎÆ»¡×¤òÊüÁ÷¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅê»ñ¤Ç¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¤½¤Î¿´ÆÀ¤ò³Ø¤Ö¿·´ë²è¤Ç¡¢5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKEY¡¡TO¡¡LIT¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡×¤ÎÃö¼íÁóÌï¡¢ÁêÊý¤ÎÎÓÅÄÍÎÊ¿¤È¤È¤â¤Ë¥í¥±¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¼ò°æ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤Î¡È¥¯¥º·Ý¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£Ãö¼í¤«¤é¡Ö¼ò°æ¤µ¤ó¡¢º£Ç¯¤Î¼ý»Ù¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼ò°æ¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹200Ëü±ß¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£Ãö¼í¤â¤Þ¤µ¤«¤Î¶â³Û¤Ë¡ÖÀ¨¤¤½Ð¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¡ÖÎß·×Íø±×100²¯±ß¡×¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅê»ñ²È¡¦¥Æ¥¹¥¿»á¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¤·¤¬¤Á¤Ê¿Í¤È¤«¡¢Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤³¤ì¤Ë¡¢ÎÓÅÄ¤«¤é¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¥·¥å¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ò°æ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¥Æ¥¹¥¿»á¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ËÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅªÍ×ÁÇ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Åê»ñ¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ò°æ¤Ïº£Ç¯3·î¡¢¼Ú¶â¤¬500Ëü±ß¤¢¤ê¡¢¡Ö500Ëü±ß¤Ï¶È¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡£¤Á¤ã¤ó¤È¶È¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡Ê¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£