¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×À©¤¹ ¡ª ¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤È¤ÎÂçÀÜÀï¤ò¼Ì¿¿È½Äê¤Ç¾¡Íø¡Ú¶¥ÇÏ GI¡Û
¢£GI¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê7Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì ¥À¡¼¥È1800m¡Ë
¶¥ÇÏ¤ÎGI¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤¬Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬1Ãå¤Ç¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÊÂ¤Ö¥À¡¼¥È¤Î¹ñºÝ¶¥Áö¤È¤·¤Æ¡¢2000Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¥À¡¼¥È¡×¤òÁ°¿È¤È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡£°¦ÃÎ¸©¤ÎÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¡¢¥À¡¼¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥Û¡¼¥¹¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
²¼È¾´ü¤Î¥À¡¼¥ÈÄº¾å·èÀï¤Ï½øÈ×¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥Ð¥í¡¼¥º¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î3Æ¬¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£ÃæÈ×¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥Ð¥í¡¼¥º¤È¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î2Æ¬¤¬ÀèÆ¬Áè¤¤¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Ï3ÈÖ¼ê¤Ë¸åÂà¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Æâ¤«¤é¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤¬ÌÔÎõ¤ÊÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤ë¡£È´¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤È¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡£¤½¤Î2Æ¬¤¬¡¢¤Û¤ÜÆ±Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£¼Ì¿¿È½Äê¤Î·ë²Ì¡¢1Ãå¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡¢2Ãå¤Ë¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
